Güney Afrika'da arılar, nesli tükenmekte olan 63 pengueni öldürdü

Güney Afrika Kıyı Kuşlarını Koruma Vakfı, Güney Afrika’nın başkenti Cape Town dışındaki plajda arı sürüsünün nesli tükenmekte olan 63 Afrika penguenini öldürdüğünü söyledi.

Koruma altındaki kuşlar, penguen kolonisine ev sahipliği yapan Cape Town yakınlarındaki küçük kasaba Simon's Town'da ölü bulundu ve otopsiye alındı.

Vakfın klinik veterineri David Roberts, "Testlerden sonra penguenlerin gözlerinin çevresinde arı sokmaları bulduk. Bu çok nadir görülen bir durum. Penguenler yok olma tehlikesiyle karşı karşıya oldukları için bu şekilde ölmemeliler. Onlar korunan bir tür" dedi.

Güney Afrika'nın kıyılarında ve adalarında yaşayan Afrika penguenleri, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde yer alıyor.