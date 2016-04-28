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Güney Afrika Büyükelçisi ile Enerji Bakanı Albayrak, birbirlerine böyle pasta ikram etti

Güney Afrika'nın 'milli günü' için Ankara'da resepsiyon verildi

28 Nisan 2016 16:46

Güney Afrika’nın Ankara Büyükelçisi Isaac Malefane, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı ve Enerji Bakanı Berat Albayrak’a elleriyle pasta yedirdi.

Ankara Hilton Oteli’nde Bakan Albayrak ve Büyükelçi, Güney Afrika'nın 'milli günü' için hazırlanan pastayı da birlikte kesti. Büyükelçinin elinden pasta yiyen Albayrak da, kama ile kestiği pasta dilimini kamanın ucuna takıp, büyükelçiye ikram etti.

Güney Afrika milli gün resepsiyonuna, Ankara’daki diplomatik misyon da yoğun ilgi gösterdi. Çok sayıda Büyükelçi resepsiyona katıldı. Otelin park yeri kordiplomatik araçlarla doldu, trafik aksadı. Bu derece yoğun katılımlı bir resepsiyon, ender rastlanan bir durum oldu.

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