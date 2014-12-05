Güney Afrika bir yıldır onsuz



5 Aralık 2013 tarihinde hayatını kaybeden Güney Afrika'nın ilk siyahi lideri Nelson Mandela'yı anma etkinlikleri Pretoria kentinde düzenlendi. Hükümet yetkilileri, Mandela'nın ailesi ve binlerce kişinin katıldığı anma, dinlerarası bir dua ile başladı.

Mandela'nın eşi Graca Machel yaptığı konuşmada, Mandela'nın 'Sizleri barış içinde terk ediyorum ve barış içinde yaşamanızı istiyorum' sözleriyle veda ettiğini hatırlattı. Mandela'nın heykeline çelenkler bırakıldı.

Cuma sabahı dünya genelinde farklı yerlerde de Mandela'yı anma törenleri düzenlendi. ABD Dışişileri John Bakanı Kerry, 'Mandela kadar insanların hayatını etkileyebilmiş birini bulmak çok zor' şeklinde konuştu. Kerry, 'hafızalarda kutsal biri değil bir insan olarak kalmak isteyen büyük bir adamı anmak için bir araya geldiklerini' belirtti.

Nelson Mandela Güney Afrika'nın ilk siyahi lideriydi. Güney Afrika'da ırkçılığa karşı mücadeleye adadığı hayatının 27 yılını hapiste geçirdi. Atatürk barış ödülünü reddeden Mandela, 1993 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.