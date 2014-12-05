T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Güney Afrika bir yıldır onsuz

Nelson Mandela ölümünün birinci yıldönümünde etkinliklerle anıldı.

05 Aralık 2014 16:09


5 Aralık 2013 tarihinde hayatını kaybeden Güney Afrika'nın ilk siyahi lideri Nelson Mandela'yı anma etkinlikleri Pretoria kentinde düzenlendi. Hükümet yetkilileri, Mandela'nın ailesi ve binlerce kişinin katıldığı anma, dinlerarası bir dua ile başladı.

Mandela'nın eşi Graca Machel yaptığı konuşmada, Mandela'nın 'Sizleri barış içinde terk ediyorum ve barış içinde yaşamanızı istiyorum' sözleriyle veda ettiğini hatırlattı. Mandela'nın heykeline çelenkler bırakıldı.

Cuma sabahı dünya genelinde farklı yerlerde de Mandela'yı anma törenleri düzenlendi. ABD Dışişileri John Bakanı Kerry, 'Mandela kadar insanların hayatını etkileyebilmiş birini bulmak çok zor' şeklinde konuştu. Kerry, 'hafızalarda kutsal biri değil bir insan olarak kalmak isteyen büyük bir adamı anmak için bir araya geldiklerini' belirtti.

Nelson Mandela Güney Afrika'nın ilk siyahi lideriydi. Güney Afrika'da ırkçılığa karşı mücadeleye adadığı hayatının 27 yılını hapiste geçirdi. Atatürk barış ödülünü reddeden Mandela, 1993 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Nelson MandelaAralıkGüney AfrikaPretoriaMandelaGraca MachelDışişileri John Bakanı KerryNelsonMandela Güney AfrikaAfrikaNobel BarışDeutsche Welle Türkçe DW/dpa GA/HT

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24