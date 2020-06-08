Güney Afrika, 4,2 milyar dolarlık destek paketi için IMF ile görüşüyor

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının getirdiği ekonomik felaket Güney Afrika'nın Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) borçlanmaya karşı direncini kırdı.

Güney Afrika Hazinesi, bu yıl ülke ekonomisinde yüzde 16,1'e varan daralma öngörüyor, işsizlik oranı da salgından önce neredeyse yüzde 30'a ulaşmıştı. Ayrıca hükümet, pandemi sonucunda 285 milyar rand (yaklaşık 17 milyar dolar) vergi geliri kaybı bekliyor.

Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı Ulusal Planlama Komisyonu komiseri ve danışman Miriam Altman, konuya ilişkin "Bütçedeki delik dramatik. En düşük maliyetli borçlanmayı bulmak zorundayız" dedi. IMF ile Güney Afrika arasındaki anlaşmanın bir ay içinde tamamlanması beklenirken, 4,2 milyar dolarlık rakam ülke tarihindeki en büyük borçlanma olarak kayıtlara geçecek.

'Teslimiyet yolunda atılmış ilk adım' endişesi

Bloomberg'in haberine göre, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'nın bazı destekçileri ve Güney Afrika Ulusal Kongresi (ANC), hükümetin Washington merkezli kurum ile müzakere ettiği 4,2 milyar dolarlık borcun teslimiyet yolunda atılmış ilk adım olduğundan endişe ediyor.

IMF'in Koronavirüs borç imkanından gelecek para beraberinde bazı şartları getiriyor. Ancak sendikaların ikna edilmesi, gelecek yıllarda ortaya çıkabilecek daha talepkâr programlarda muhalefeti aşmanın provası olabilir. Zambia gibi Afrika ülkelerinde 1980'li yıllarda yaşanan kötü IMF tecrübelerinin huzursuzluk ve yoksulluğa neden olmasından dolayı ANC, kendine bel bağlamayı tercih ediyor.

"IMF'ye gitmek bağımsızlığınıza zarar verir"

1.8 milyon üyesi bulunan Güney Afrika İşçi Sendikaları Kongresi parlamento koordinatörü Matthew Parks, "ANC'nin DNA'sında olan şeylerden biri; IMF'ye gitmek istemezsiniz, bu bağımsızlığınıza zarar verir. Başkan ısrar etti. Sıra dışı zorluklar nedeniyle kabul ettik" dedi. Kurum, Nelson Mandela'nın iktidara geldiği 1994 yılından beri ANC'yi destekliyor.

Eski Başkan Jacob Zuma dönemindeki kötü yönetim ve yolsuzluk, Koronavirüs salgını ve ülkenin yatırım yapılabilir kredi notunu kaybetmesi nedeniyle Güney Afrika ekonomisi demokratik tarihinin en kötü dönemini yaşıyor.

Güney Afrika'da bugüne kadar 48 bin 285 Koronavirüs vakası tespit edilirken, 998 kişi de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.