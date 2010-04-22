Güneş'ten yakıcı görüntüler

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Güneş'in faaliyetlerini ve Dünya ile iklim üzerindeki etkilerini daha iyi anlamak için yörüngesine oturtulan "Solar Dynamics Observatory-SDO" gözlem aracı, ilk görüntüleri gönderdi.Fotoğraf ve videolarda büyük gaz patlamaları ve diğer yüzey hareketleri açıkça görülüyor. Güneş’teki faaliyetler ve bunların şiddeti Dünya’yı etkilediği için SDO’nun gözlemleri bilimsel açıdan büyük önem taşıyor.NTV'nin haberine göre SDO’da Atmospheric Imaging Assembly (AIA) adı vrilen bir uzay teleskobu bulunuyor. Teleskop, Güneş ve atmosferinin yüksek çözünürlüklü görüntülerini çekiyor.Görüntü ve diğer verilerden yola çıkılarak Güneş’te dönemsel olarak meydana gelen değişiklikler tespit edilecek, ‘Güneş hava raporu’ daha doğru tahmin edilebilecek.Bilimciler, özellikle Güneş’teki patlamaları hiç olmadığı kadar detaylı izleme ve analiz etme arzusunda. Zira bu patlamalar yoğunlaştığında, yani Güneş ‘aktif’ olduğunda, Dünya’daki manyetik alan da etkileniyor, uydu, iletişim ve enerji sistemleri kesintiye uğrayabiliyor.Araçta iki sensör daha bulunuyor. Helioseismic and Magnetic Imager (HMI), manyetik alanları doğuran plazma hareketlerini ölçmek için güneşin iç bölümünü gözlemlerken, Extreme Ultraviolet Variability Experiment (EVE) da Dünya atmosferinin soğurduğu ve Dünya'dan ölçülmesi mümkün olmayan, Güneş'in aşırı ultraviyole ışımasındaki enerji miktarını ölçüyor.Görüntü ve diğer verilerden yola çıkılarak Güneş’te dönemsel olarak meydana gelen değişiklikler tespit edilecek, ‘Güneş hava raporu’ daha doğru tahmin edilebilecek.Bilimciler, özellikle Güneş’teki patlamaları hiç olmadığı kadar detaylı izleme ve analiz etme arzusunda. Zira bu patlamalar yoğunlaştığında, yani Güneş ‘aktif’ olduğunda, Dünya’daki manyetik alan da etkileniyor, uydu, iletişim ve enerji sistemleri kesintiye uğrayabiliyor.Araçta iki sensör daha bulunuyor. Helioseismic and Magnetic Imager (HMI), manyetik alanları doğuran plazma hareketlerini ölçmek için güneşin iç bölümünü gözlemlerken, Extreme Ultraviolet Variability Experiment (EVE) da Dünya atmosferinin soğurduğu ve Dünya'dan ölçülmesi mümkün olmayan, Güneş'in aşırı ultraviyole ışımasındaki enerji miktarını ölçüyor.