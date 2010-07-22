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Yaşam

Güneşten korunmak için plaj şemsiyelerine güvenmeyin

Plaj şemsiyelerinin ultraviyole ışınlarına karşı tam koruma sağlamadığı ortaya çıktı.

22 Temmuz 2010 03:00

T24- İspanya’da araştırmacılar plaj şemsiyelerinin, güneşin ultraviyole ışınlarına karşı tam koruma sağlamadığını açıkladı.


Valencia Üniversitesi’ndeki bilim adamları, güneşin tam tepede olduğu saatlerde, ultraviyole ışınlarının yüzde 34’ünün, şemsiyenin gölgesi altındaki alana ulaştığını söyledi.


Araştırmacılara göre,  şemsiyeler doğrudan güneş ışığına karşı koruma sağlamakla beraber, yanlardan gelen radyasyona engel olamıyor.


İspanyol bilim adamları, güneş severlerin korumalı krem, şapka ve diğer koruyucu giysiler kullanmalarını tavsiye ediyor.


Ultraviyole ışınları cilt kanseri ve katarağa yol açabiliyor.

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