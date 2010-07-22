Güneşten korunmak için plaj şemsiyelerine güvenmeyin

T24- İspanya’da araştırmacılar plaj şemsiyelerinin, güneşin ultraviyole ışınlarına karşı tam koruma sağlamadığını açıkladı.



Valencia Üniversitesi’ndeki bilim adamları, güneşin tam tepede olduğu saatlerde, ultraviyole ışınlarının yüzde 34’ünün, şemsiyenin gölgesi altındaki alana ulaştığını söyledi.



Araştırmacılara göre, şemsiyeler doğrudan güneş ışığına karşı koruma sağlamakla beraber, yanlardan gelen radyasyona engel olamıyor.



İspanyol bilim adamları, güneş severlerin korumalı krem, şapka ve diğer koruyucu giysiler kullanmalarını tavsiye ediyor.



Ultraviyole ışınları cilt kanseri ve katarağa yol açabiliyor.