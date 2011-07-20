Güneşten korunmak cilt kanseri riskini yüzde 80 azaltıyor

T24 - Tüm cilt kanseri vakalarının yüzde 80'inin güneşten korunma yolu ile önlenebileceğini belirten Medipol Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Çiftçi, “Güneşin zararlı etkileri sadece cilt sağlığını değil göz ve bağışıklık sistemini de etkilemektedir” dedi. Dr. Mustafa Çiftçi, yaz tatilinin tadını çıkartırken güneşin zararlı UV ışınlarından çocukları korumamız gerektiğini de söyledi.













Medipol Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Dr. Mustafa Çiftçi, güneşin insan sağlığı üzerindeki etkilerini anlattı. Tüm cilt kanseri vakalarının yüzde 80’inin güneşten korunma yolu ile önlenebildiğini söyleyen Çiftçi, güneşin zararlı etkilerinin sadece cilt sağlığını değil göz ve bağışıklık sistemini de etkilediğini belirtti. Güneş ışınlarının UVA ve UVB ışınlarını içerdiğini aktaran Dr. Çiftçi, “UVB ışınları yaz günlerinde daha yoğun olarak dünyamıza ulaşan, güneş yanıkları gibi erken dönem bulgularına ve cilt kanserine neden olan yüksek enerjili ışınlardır. UVA ışınları ise mevsimsel fark olmadan her zaman dünyaya ulaşan, ciltte lekenmeler, cilt kırışıklıkları, ciltte yaşlanma gibi geç dönem bulgulara yol açan düşük enerjili ışınlardır. Güneş, gözün merceği olan lens kısmında yangı yanıtı oluşturarak katarakta neden olabilmektedir ve ayrıca bağışıklık sisteminin gücünün azalmasına da neden olabilmektedir. Bu nedenlerle güneşin zararlı etkilerinden korunmak için önlemler almalıyız” dedi.



Son yıllarda insanların daha çok güneşe maruz kaldıkları aktivitelerle uğraşmaya başlamaları ve ozon tabakasındaki incelmenin sonucunda cilt kanseri görülme sıklığında anlamlı bir artış saptandığını ifade eden Dr. Mustafa Çiftçi, güneşten korunmak için alınacak önlemleri şöyle sıraladı:



“İlk olarak alınması gereken önlem fiziksel olarak güneşten uzak durmaktır. Saat 11:00 ile saat 16:00 arasında herkes gölgede olmalıdır. Kumsal, beton ve deniz gibi yüzeyler ışığı yansıttıkları için gölgede bulunulsa bile ışınların halen cildimize ulaşabileceği unutulmamalıdır. Üç yaş altındaki çocuklar sürekli gölgede kalmalı, sadece sabah veya akşam, güneş ışınları dünyamıza eğik olarak ulaştığı dönemlerde güneşe çıkarılmalıdırlar. Altı ayın altındaki bebekler için mutlaka kolları ve bacakları örten kıyafetler seçilmeli, koyu gölgeden dışarı çıkarılmamalıdır. Özellikle çocuklar için geniş kenarlı şapka kullanılmalıdır.”



Cilt sağlığı ve vücudun elektrolit dengesi için her yaşta bol bol sıvı tüketilmesi gerektiğini dile getiren Çiftçi, göz sağlığı açısından dan UV filtreli güneş gözlüğü kullanılması gerektiğini açıkladı.

Çocuklarda güneş gözlüğü



Çocuklarda güneş gözlüğü kullanılmaya başlanması gereken yaş konusunda üzerinde uzlaşılmış bir değer olmadığını da hatırlatan Dr. Mustafa Çiftçi, “Yenidoğan döneminden hemen sonra kullanılabileceğini söyleyen uzmanlar olduğu gibi güneş gözlüğünü iki yaşından sonra kullanılması gerektiğini iddia eden uzmanlar da bulunmaktadır. Özellikle güneş gözlüğü kullanılmıyorsa çocukların gölgede kalmalarına daha da dikkat edilmelidir. Cilt rengi koyulaştıkça cildin güneşe direnci arttığı için özellikle tatillerde ilk günlerde daha dikkatli olunmalıdır.



Vücudumuzun D vitamini sentezleyebilmesi için haftada 3 gün 10-15 dakika güneşlenmek yeterlidir ve çocuklar için sabah veya akşam saatleri tercih edilmelidir. Bu sayede güneşin zararlı etkilerine maruz kalmadan yeterli D vitamini sentezi sağlanabilmektedir” diye konuştu.

Çocukların güneş kremi kullanması önerilmiyor



“Güneş koruma kremleri mutlaka UVA ve UVB'ye karşı etkili olmalıdır” diyen Dr. Çiftçi, şunları kaydetti:



“Amerikan FDA kuruluşu tarafından, insanların cilt ve göz rengine göre güneşin zararlı etkilerine karşı hassasiyetlerinin sınıflandırıldığı bir çizelge oluşturulmuştur. Bu çizelgede en az hassas cilt tipinde bile minimum 15 SPF (güneşten korunma faktörü) güneş kremi kullanılması önerilmiştir. Altı ayın altındaki çocuklarda güneş kremi kullanımının zararlı olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunamamasına karşın güneş kremi kullanımı önerilmemektedir; altı ayın altında bebeklerin güneşe hiç çıkarılmamaları önerilmiştir. Ancak eğer altı ay altında bebek güneşe maruz kalacaksa az miktarda güneş kremi kullanılabilir. Güneş kremleri dışarıya çıkmadan en az 15 dakika önce kullanılmalıdır. Özellikle denize veya havuza girildikten sonra ve 2 saatte bir güneş kremi tekrar sürülmelidir. Su ile sık temas olacaksa suya dayanıklı ürünler tercih edilmelidir. Çocuklarda kullanılacak güneş kremi en az 30 SPF olmalıdır.”

