Güneş'ten 'Erdoğan başkan, Yıldırım yardımcısı' ilanı

Güneş gazetesi, dün kurulan 65. Hükümet’in haberini, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Başbakan Binali Yıldırım'ın kabinesini onayladığı anı gösteren fotoğrafla birlikte “Fiili durum: Başkan ve Yardımcısı” başlığıyla manşete taşıdı.

Hükümet programında Başkanlık sistemi

Başbakan Yıldırım, 65. Hükümet’in programını açıklarken "Artık gün bugündür, yeni anayasa başkanlık sistemi de dahil olmak üzere yeni yönetim sistemini belirleyecek değişiklik, 26. yasama döneminde AK Parti yönetimi olarak en öncelikli konumuz olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

"Cumhurbaşkanımızla, AK Parti kadroları arasında bir milim mesafe bile yoktur"

Binali Yıldırım'ın AKP Genel Başkan adayı olduğunun anons edildiği gün Ömer Çelik, partili cumhurbaşkanlığı ve başkanlık sistemlerini işaret ederek "Vakit kaybettiren, boş yere uğraşmak zorunda kaldığımız bir tartışma devam ediyor. Kapatmanın zamanı gelmiştir" demişti. Çelik, "Cumhurbaşkanımızla, liderimizle AK Parti kadroları arasında bir milim mesafe bile yoktur, bundan sonra da olmayacaktır" diye konuşmuştu.