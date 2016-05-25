T24 LogoT24 Logo
Politika

Güneş'ten 'Erdoğan başkan, Yıldırım yardımcısı' ilanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Yıldırım'ın kabinesi dün onaylandı

25 Mayıs 2016 13:23

Güneş gazetesi, dün kurulan 65. Hükümet’in haberini, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Başbakan Binali Yıldırım'ın kabinesini onayladığı anı gösteren fotoğrafla birlikte “Fiili durum: Başkan ve Yardımcısı” başlığıyla manşete taşıdı.

 

Hükümet programında Başkanlık sistemi

 

Başbakan Yıldırım, 65. Hükümet’in programını açıklarken "Artık gün bugündür, yeni anayasa başkanlık sistemi de dahil olmak üzere yeni yönetim sistemini belirleyecek değişiklik, 26. yasama döneminde AK Parti yönetimi olarak en öncelikli konumuz olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

 

"Cumhurbaşkanımızla, AK Parti kadroları arasında bir milim mesafe bile yoktur"

 

Binali Yıldırım'ın AKP Genel Başkan adayı olduğunun anons edildiği gün Ömer Çelik, partili cumhurbaşkanlığı ve başkanlık sistemlerini işaret ederek "Vakit kaybettiren, boş yere uğraşmak zorunda kaldığımız bir tartışma devam ediyor. Kapatmanın zamanı gelmiştir" demişti. Çelik, "Cumhurbaşkanımızla, liderimizle AK Parti kadroları arasında bir milim mesafe bile yoktur, bundan sonra da olmayacaktır" diye konuşmuştu. 

 

 

ETİKETLER

Güneş GazetesiBinali YıldırımRecep Tayyip Erdoğan65 hükümet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24