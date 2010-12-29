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Çevre

Güneşten benzin üretecekler

'Gelecekteki yakıt sorununa çare bulundu mu?' sorusuna bilim insanlarından pozitif cevap geldi.

29 Aralık 2010 02:00

T24 - 'Gelecekteki yakıt sorununa çare bulundu mu?' sorusuna bilim insanlarından pozitif cevap geldi. Güneş enerjisini benzine çevirebilen şaşırtıcı bir proje gerçekleştirildi. Amerikan ve İsveçli bilim adamları, güneş enerjisinden benzin elde edebilecek bir cihaz üzerine çalışıyor.


Ceria adı verilen sadece yüzde 0.7 güneş enerjisi kullanıyor.


Projenin yöneticilerinden Kaliforniya Üniversitesi Profesörü Sossina Haile, cihazın gerekli kimyasal ayrışmaları başarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı ancak, Ceria’nin ‘şimdilik’ hiç de çevre dostu olmadığını sözlerine ekledi.

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