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Bilim / Teknoloji

Güneş'teki dev patlama Dünya'ya ilerliyor

Güneş'te meydana gelen patlamaların Dünya'daki uydu haberleşme sistemleri ve radyo dalgalarını etkilemesi bekleniyor

11 Eylül 2014 20:47

Güneş'te meydana gelen patlamaların yarattığı şiddetli bir fırtına Dünya'ya doğru ilerliyor. Bu kez Dünya'ya çok yakından geçmesi öngörülen patlamanın, Dünya'daki uydu haberleşme sistemlerini, radyo dalgalarını ve manyetik alanları etkilemesi bekleniyor.

DHA'nın haberine göre, Colorado'daki Uzay ve Hava Tahmin Merkezi (NOAA) yetkilileri, kuvvetli Güneş patlamasının etkilerine karşı uyarıda bulundu. Uyarıda Güneş'in tam ortasında meydana gelen bu patlamanın 'potansiyel olarak' Dünya'da güçlü etkiler yapmasını bekledikleri belirtildi.

Amerika'da 10 Eylül 18:15'te (6:15 pm) gözlemlenen patlamanın, önümüzdeki iki gün içerisinde Dünya'daki GPS uydu, haberleşme ve radyo sistemlerini etkilemesi bekleniyor.

Uzay ve Hava Tahmin Merkezi yetkilisi Tom Berger konuyla ilgili, 'Bu patlamanın uydularda ve radyo istasyonlarında büyük etkiler yaratmasını beklemiyoruz. Bu seferki patlama korkutucu olan değil' dedi. Berger, Dünya'nın kuzeyinde yaşayan insanların, bu patlamanın etkilerini Kuzey Işıklarının benzeri olarak görebileceklerini de söyledi.

Saatte 2.5 milyon mil hızla Dünya'ya ilerleyen patlamanın, Cuma günü erken saatlerde etkisini göstermesi bekleniyor.

Ağustos ayından bu yana, son dönemde Güneş'te çok sık ve orta büyüklükte patlamalar yaşanıyor. En son 24 ve 26 Ağustos'ta yaşanan bu ve benzeri patlamaların doğrudan insanlara zarar vermeyeceği ve fırtınanın zararlı etkilerin atmosferin içine girdiklerinde yok olduğu biliniyor.

 

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