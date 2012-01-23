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Yaşam

Güneş'te son 6 yılın en şiddetli fırtınası WASHINGTON (A.A)

23 Ocak 2012 21:55

-Güneş'te son 6 yılın en şiddetli fırtınası WASHINGTON (A.A) - 23.01.2012 - Güneş'te son 6 yılın en şiddetli fırtınasının meydana geldiği açıklandı.  Colorado'daki Uzay Hava Tahminleri Merkezi, şiddetli patlamaların meydana geldiği Güneş'in radyasyon yaydığını açıkladı ve radyasyonun Dünya'da iletişim sistemlerini ve elektrik sistemini etkileyebileceği uyarısında bulundu.  Merkez, Pazar günü GMT'ye göre saat 04.00'te (TSİ 06.00) Güneş'te bir patlama kaydettiklerini ve patlamanın neden olduğu radyasyonun yaklaşık 1 saat sonra Dünya'ya ulaştığını söyledi. Güneş'teki patlamaların Çarşamba gününe kadar devam etmesi bekleniyor.   Güneş'teki son şiddetli fırtına, Mayıs 2005'te meydana gelmişti.

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