Güneş'te son 2.5 yılın en şiddetli patlaması

T24 - Rusya'nın "Tesis" gözlemevi Güneş'te son 2.5 yılın en şiddetli patlamasını tespit etti.



Rusya Federasyonu Bilimler Akademisi, Lebedev Fizik Enstitüsü bilim adamları tarafından kurulan "Tesis" gözlemevi, patlamanın GOES ölçeğine göre M 2.3 şiddetinde olduğu bildirildi.



Patlamanın 19 Ocak'ta, Türtkiye Saati İle 15.00 da başladığı, 15.41 de en yüksek seviyesine ulaşarak 16.57 ye kadar, iki saate yakın sürdüğünü kaydeden bilim adamları, bu patlamanın 4 Temmuz 2007 tarihinde meydana gelen patlamadan sonraki en büyük patlama olduğunu belirtti.



GEOS ölçeğine göre, Güneş'te meydana gelen patlamalar yaydıkları x ışını şiddetine göre A, B, C, M ve X Latin harfleriyle belirtilen 5 sınıfa ayrılıyor. A 0.0 olarak belirtilen en düşük şiddetli patlama, Yer yörüngesinde 1 metre kareye düşen 10 nanovat ışına karşılık geliyor. Patlamanın şiddetine göre belirlenen her bir kademe artışında metre kareye düşen ışın miktarı 10 kat artıyor. Güneş etkinliğinin yoğun olduğu 2003 yılı ekim ayında X 17 olarak belirtilen 1 milyon nanovat şiddetinde patlamalar kaydedildi.