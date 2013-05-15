Güneşte dördüncü patlama meydana geldi

Rus haber ajansı Ria Novosti'nin Roshydromet Uygulamalı Jeofizik Enstitüsü yetkililerine dayandırarak verdiği haberde son günlerde güneşte dördüncü büyük patlamanın meydana geldiğini ve bu patlamanın etkisi ile yeryüzündeki uydu haberleşmesinde sorunlar yaşanabileceği belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Bu sabah saat 06:00 sıralarında yine aynı aktif bölgede iki günde dördüncü X derecesinde patlama meydana geldi. Bu derecedeki alışılmadık güçlü patlamalar devam ediyor, ancak geoetkinliği hala küçük ve Dünya'nın aydınlık tarafında radyo yayınlarında düşüş yaşanabilir" denildi.

Siyamend Kaçmaz'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, güneşteki patlamalar yaydıkları röntgen ışığı şiddetine göre A, B, C, M ve X olarak beş kategoride sınıflandırılıyor. En düşük seviye olan A 0.0'da Dünya yörüngesinde 1 metre kareye düşen 10 nanovat ışına karşılık geliyor.

Patlamanın şiddeti bir sonraki dereceye denk gelen harfe geçince ise on kat artıyor. Güneşte en son meydana gelen güçlü patlama 23 Ekim 2012 yılında meydana gelmiş ve bu patlama röntgen ışığı şiddetine göre X 1.8 olarak tespit edilmişti.