Güneşli havayı gören İstanbullular soluğu parklarda aldı!

Yeni tip Koronavirüs salgınına karşı 'evde kal' çağrıları sürerken, İstanbul'da güneşli havayı görenler parklara gitti.

Bir süre önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin dezenfekte çalışması yaptığı sırada ıslanmamak için kısa süreliğine oturdukları banklardan kalkan, görevlilerin uzaklaşmasının ardından buraya gelerek gazete kâğıtları ile kurutmaya çalışanların ardından güneşli hava ile birlikte park tekrar ziyaretçilerle doldu.



Yaşlı- genç çok sayıda kişinin banklarda gün boyu oturdukları, bazılarının yanlarında getirdikleri yiyecekleri masalarda yediği parka gelenlerin eksik olmaması üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ve devriye ekipler buraya da daha sık gelerek oturanlardan buradan uzaklaşmalarını ve zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını istedi.

Öte yandan Arnavutköy'de de alınan 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına aldırmayan çok sayıda çocuk okul bahçesinde top oynadı.