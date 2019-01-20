GÜNEŞLİ HAVAYI FIRSAT BİLEN İSTANBULLULAR SAHİLLERE KOŞTU

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Ersan SAN,Onur MERİÇ-Yüksel KOÇ/İSTANBUL, (DHA)

Soğuk ve yağışlı bir haftanının ardından, güneşli havayı gören İstanbullular, sahillere akın etti.

Sabah saatlerinde 11 derece olan en yüksek hava sıcaklığı öğle saatlerinde 13 dereceye yükseldi. Pazar gününün ilk ışıklarıyla birlikte Emirgan sahiline gelen vatandaşlar güzel havanın tadını doyasıya çıkardı. Sabah yürüyüşleri, koşu yapanların yanı sıra, olta balıkçıları İstanbul Boğazı\'nda, sahillerdeydi. Bazı vatandaşlar güneşin doğuşu ve deniz yüzeyinde oluşan pusun yarattığı manzarayı izlemeyi tercih etti. İstiklal Caddesi ile Taksim Meydanı da kalabalık günlerinden birini yaşadı. Zeytinburnu sahiline de birçok aile parklara, sahillere çocuklarıyla geldi. Çocuklar oynarken, bazı aileler mangal keyfi yaptı.

Görüntü Dökümü

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-BOĞAZ\'dan oluşangenel ve yakın detaylar

-Boğazdan balık tutanlardan detay görüntü

-Boğazdan geçen gemilerden detay görüntü

-FSM Köprüsünden detay görüntü

-Vatandaşlarla röp

-TAKSİM\'den görüntü

-ZEYTİNBURNU

-Sahilden genel görüntü

-Çocukların parkta oynamaları

-Çocuklarını parka getiren velilerle mini röportaj

-Parkta oynayan bir çocukla mini röportaj

-Parkta oynayan bir çocuğun soruları yanıtsız bırakması

-Genel ve detaylar