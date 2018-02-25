T24 LogoT24 Logo
Gündem

Güneşli günlerin yaşandığı Anamur'da kar savaşı

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)- TÜRKİYE’nin en güney ucunda olması nedeni ile yılın yaklaşık 300 gününü sıcak ve güneşli yaşayan Mersin’in Anamur ilçesine Torosların yüksek kesimlerinden getirilen kar, 7’den 70 herkesin unutulmaz anlar yaşamasına nede

25 Şubat 2018 14:29

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)- TÜRKİYE’nin en güney ucunda olması nedeni ile yılın yaklaşık 300 gününü sıcak ve güneşli yaşayan Mersin’in Anamur ilçesine Torosların yüksek kesimlerinden getirilen kar, 7’den 70 herkesin unutulmaz anlar yaşamasına neden oldu.
Anamur Belediyesi, hiç kar yağmayan ilçeye Torosların eteğindeki Kaş Yaylası’ndan kamyonlarla 80 ton kar getirdi. Ekip tarafından Cumhuriyet Meydanı’na karın yerleştirildiğini gören her yaştan insan da alana akın etti. Ekiplerin çalışmasını tamamlanmasının ardından 7’den 70 herkes adeta çocukluğuna dönerek soluğu karın üzerinde alarak kartopu oynadı. Kimi de kardan adama yakarken bazıları da cep telefonu ve kameralarla kar keyfini kayıt altına alarak ölümsüzleştirmeyi ihmal etmedi.
Bu arada Belediye Başkanı Mehmet Türe, bu yıl Türkiye’ye pek kar yağmadığını belirterek, \"Bu yıl kar yağmadı ancak Erciyes’ten mi getirirsiniz, Kayseri’den mi bilmem? Bu yıl bu kar buraya gelecek dedim. Arkadaşlar Anamur’a 50 kilometre uzaklıktaki Kaş Yaylası’ndan kamyonlarla getirdi. Şu anda herkes mutlu inşallah vatandaşlarımız kazasız belasız gönlünce eğlenir\" dedi.
Başkan Türe’yi konuşması sırasında deyim yerindeyse vatandaşlar kar topuna tuttu. Bir taraftan kartopu oynayarak bir yandan kardan adam yaparak gönüllerince eğlenen vatandaşlara Aleyna Tilki’nin \'Sen olsan bari\' parçası ve Belediye Konservatuar Müdürlüğü öğrencilerinin söylediği parçalar eşlik etti. Meydana kurulan tezgâhlarla meydanda kartopu oynayan vatandaşlara sıkma portakal suyu ikram edildi.

MÜ(ME/BK/  )(25.02.2018, FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜ)

 

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MithatMersin DHA TÜRKİYEninMersinin AnamurToroslarınAnamur BelediyesiKaş YaylasındanEkipCumhuriyet MeydanınaEkiplerinKimiBuBelediye Başkanı Mehmet TüreTürkiyeyeErciyestenKayseridenArkadaşlar AnamuraBaşkan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24