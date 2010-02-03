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Sağlık

Güneşlenmek cinsel isteği artırıyor

Güneşli aylarda vücuttaki D vitamini ve testosteron hormonunun arttığı görüldü.

03 Şubat 2010 02:00

T24 - Güneşlenmenin erkeklerde cinsel isteği artırabileceği belirlendi. Avusturya’ daki araştırmada, güneş ışığında üreyen D vitamini seviyesi ile cinsellik hormonu testosteron seviyesinin bağlantılı olduğu saptandı.

Güneşli aylarda vücuttaki D vitamini ve testosteron hormonunun arttığı görüldü.

D vitamini ve testosteron seviyesinin ekim ayından itibaren düşüşe geçtiği, marttan sonra ise yükselmeye başladığı belirlendi. Araştırmacılar, D vitamininin yağlı balık ve kırmızı etten de alınabileceğini ancak yüzde 90’ının güneş ışığıyla üretildiğini belirtti.

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