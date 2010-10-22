'Güneşlenme bağımlılığı' sakat bıraktı!

T24- İngiltere, Coventry'de yaşayan 37 yaşındaki Sonya McGrory, tam bir "güneşlenme bağımlısı" olduğunu söylüyor. 15 yaşından beri güneşlenme hastası olduğunu söyleyen Sonya, 22 yıl boyunca her fırsatta güneşlenince, tam üç kez kansere yakalandı.



Gittiği tatillerden "kızarmış tavuk gibi" döndüğünü söyleyen Sonya, 25 yaşındayken Menorca tatilinden bacağında portakal büyüklüğünde bir tümörle döndü.



Bu tümörün bacağından çıkarılmasından dört yıl sonra, kasığından ikinci bir kitle alındı ve iki yıl boyunca tedavi görmesi gerekti.



Ancak kısa bir süre sonra Sonya'nın bu kez de sırtında bir kitle oluştu ve bu kitle de alındı.



Tek çocuk annesi Sonya, tüm olanların ardından hala yaşadığı için çok şanslı olduğunu söylüyor ve artık ne zaman güneşe çıksa kendisini özel kremlerle koruduğunu da ekliyor.



