Güneşin zararlı etkilerinden gözlükle korunun

Göz doktoru Cüneyt Karaarslan, yaz mevsiminin yaklaştığını ve güneşten gelen ultraviyole (UV) ışınlara karşı güneş gözlüğünün kullanılması gerektiğini söyledi.



Çukurova başta olmak üzere birçok bölgede güneşin etkisini iyice gösterdiğini belirten Karaarslan, UV ışınlarının gözde katarakt ve görme merkezinde ‘makula dejeneresansı' adı verilen, görmeyi oldukça bozan hasarlara yol açabileceğini kaydetti. UV ışınlarından gözü korumak için güneş gözlüğü kullanılması gerektiğini belirten Karaarslan, şöyle dedi:



“Gözlük alırken de dikkat edilmesi gereken hususlar var. Bunların başında gözlüğün UV ışınlarına karşı koruma yaptığına dair sertifikası olması gerekiyor. Ucuza alınan diğer gözlükler hiçbir işe yaramadığı gibi ters etki yapabilir ve göz sağlığınızı daha fazla bozabilir. Çünkü gözlük koyu renklidir ve koyu renk ışınları emer. Dikkat edilmediği takdirde kişi ciddi göz rahatsızlıklarıyla karşı karşıya kalabilir.”



Göz tansiyonu ile kornea, iris ve retinaya bağlı bazı hastalıkların genetik olduğunu belirten Karaarslan, çevresel faktörlerin de göz rahatsızlıklarının oluşumu ve gelişimini etkilediğini söyledi. Düzenli beslenme, spor yapma ve stresten uzak durma gibi genel sağlık kurallarının göz için de geçerli olduğunu vurgulayan Dr. Karaarslan, çevresel tozlar, kimyasal maddeler, güneş, sudaki bakterilerin göz rahatsızlıklarına neden olduğunu söyledi.



(DHA)

