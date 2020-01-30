Güneş'in yüzeyinin bugüne kadar çekilmiş en detaylı görüntüleri yayımlandı

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ABD'nin Hawaii eyaletindeki Inouye güneş teleskobu Güneş'in düzensiz yüzeyini daha önce eşi benzeri görülmemiş detayda görüntüledi.

Inouye güneş teleskopu projesinin direktörü Thomas Rimmele, "Bunlar Güneş yüzeyinin şu ana kadar alınmış en yüksek çözünürlüklü görüntüleri" dedi ve ekledi; "Eskiden parlak bir nokta, tek bir yapı sandığımız şeyin şimdi daha ufak yapılardan oluştuğunu görüyoruz".

Teleskobun 30 kilometre çözünürlüğü geçmişte kullanılan en iyi gözlem aracından iki kat daha detaylı görüntüler alabiliyor.

Görüntüler Güneş'in yüzeyinin ortası parlak granül yapılarla kaplı olduğunu gösteriyor. The Guardian'ın aktardığına göre her granül yaklaşık olarak Fransa'nın yüz ölçümü büyüklüğünde.