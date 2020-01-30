T24 LogoT24 Logo
Dünya

Güneş'in yüzeyinin bugüne kadar çekilmiş en detaylı görüntüleri yayımlandı

Görüntüler ABD'nin Hawaii eyaletindeki Inouye güneş teleskobu ile çekildi

30 Ocak 2020 07:55

T24 Dış haberler

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Inouye güneş teleskobu Güneş'in düzensiz yüzeyini daha önce eşi benzeri görülmemiş detayda görüntüledi.

Inouye güneş teleskopu projesinin direktörü Thomas Rimmele, "Bunlar Güneş yüzeyinin şu ana kadar alınmış en yüksek çözünürlüklü görüntüleri" dedi ve ekledi; "Eskiden parlak bir nokta, tek bir yapı sandığımız şeyin şimdi daha ufak yapılardan oluştuğunu görüyoruz".

Teleskobun 30 kilometre çözünürlüğü geçmişte kullanılan en iyi gözlem aracından iki kat daha detaylı görüntüler alabiliyor.

Görüntüler Güneş'in yüzeyinin ortası parlak granül yapılarla kaplı olduğunu gösteriyor. The Guardian'ın aktardığına göre her granül yaklaşık olarak Fransa'nın yüz ölçümü büyüklüğünde.

ETİKETLER

güneşyüzeygörüntüçekilditeleskophawaiiinouye güneş teleskopu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24