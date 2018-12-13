Güneş'in Yayın Yönetmeni Güler: Fırat'ın doğusuna operasyon kararı alıyorsun; peş peşe kazalar yaşanıyor

Güneş gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT), ile kılavuz lokomotifin çarpışmasını hakkında "değerlendirme" yaptı. Güler, "Fırat'ın doğusuna operasyon kararı alıyorsun; peş peşe kazalar yaşanıyor!" dedi.

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT), Yenimahalle ilçesinde kılavuz lokomotife çarptı. Kazanın gerçekleşme sebebine dair valilik, bakanlık ve ajanslardan farklı bilgiler gelirken 3'ü makinist olmak üzere 9 kişinin öldüğü, en az 46 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler kazaya ilişkin olarak kişisel Twitter hesabından açıklamalar yaptı.

İlk olarak "Fırat'ın doğusuna operasyon kararı alıyorsun; peş peşe kazalar yaşanıyor!" diye yazan Güler daha sonra gazetenin bugünkü ilk sayfasını paylaştı. Son olarak ise "Bu bir kazaya benzemiyor! Öncesinde yaşananlara dikkat!" diye yazdı.