-GÜNEŞ'İN HELİKOPTERİ ZORUNLU İNİŞ YAPTI VAN (A.A) - 12.04.2011 - Van'dan Batman'a gitmek üzere havalanan ve İçişleri Bakanı Osman Güneş ile beraberindekileri taşıyan helikopter, kısa süre sonra kalkış yaptığı Ferit Melen Havaalanı'na iniş yapmak zorunda kaldı. Seçim Güvenliği Bölge Toplantısı'na katılmak üzere dün Van'a gelen Bakan Güneş, bugün 2 Nisan Polisevi'nde, bölge valileri ve güvenlik birimi yetkilileriyle yaptığı toplantının ardından, Ferit Melen Havaalanı'nda bekletilen helikopterle Batman'a hareket etti. Güneş ve beraberindekileri taşıyan polis helikopteri, havalandıktan 10 dakika sonra, hava muhalefeti nedeniyle yeniden Ferit Melen Havaalanı'na döndü. VIP Salonu'nda bir süre dinlenen Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Hava muhalefeti nedeniyle programımızı değiştirmek zorunda kaldık. Şimdi karayolu ile devam edeceğiz. Hava koşulları nereye kadar müsaade ederse oraya kadar gideceğiz. Şimdi 'şuraya gideceğiz' demek istemiyorum artık. Nereye niyetlensek kalıyoruz'' dedi. Güneş ve beraberindeki heyet, daha sonra karayoluyla Batman'a hareket etti.