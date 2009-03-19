Güneşin gücü kopyalanıyor

ABD'nin California eyaletinde araştırmacılar, küçük bir hidrojen topağını lazer ışınıyla vurarak, Güneş'in gücünü kopya etmeye çalışıyor.



Livermore'daki bir bilimsel kuruluşta görevli fizikçiler, nükleer füzyon deneylerinin dünya için temiz enerji kaynağı imkânı sunabileceğini belirtti.



Deneylerinde hidrojen topağını 192 lazer ışınıyla vurduklarını ve böylece 500 trilyon watt enerji elde ettiklerini bildiren araştırmacılar, bunun ABD'nin ulusal elektrik şebekesinin bin katına bedel olduğuna işaret etti.



Ulusal Ateşleme Tesisi adlı kuruluşun direktörü Ed Moses, bu deneyler sayesinde harcadıklarından daha fazla enerji elde edebileceklerini ve füzyonun karbonsuz enerji kaynağı olabileceğini göstermeyi hedeflediklerini belirterek, fosil yakıtlara alternatif temiz enerji üretebilecek füzyon enerjisi santralleri inşa etmek için bilim dünyasının 25 yıla daha ihtiyacı bulunduğunu söyledi.



Moses, bu enerji santrallerinin, minimal radyoaktif atıkla karbonsuz elektrik üretebilmek için deniz suyundan ayrıştırılan hidrojen atomlarını kullanacağını kaydetti.

