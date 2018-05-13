Güneş'in anket haberine ANAR'dan yalanlama: Haberi yazan arkadaş yanlış anlamış

Anket şirketleri ve gazeteler 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerine yönelik anket sonuçları yayınlanmaya devam ediyor. Hükümete yakınlığıyla bilinen Güneş gazetesi bu kapsamda ANAR Araştırma Şirketi’ne ait olduğu iddiasıyla bir anket yayınlayarak ‘Cumhur İttifakı’nın oy oranının yüzde 55 olduğunu iddia etti. Güneş gazetesinin haberine ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu’dan yalanlama geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Uslu, “Bu rakamlar erken seçim kararı öncesine aittir. Haberi yazan arkadaş yanlış anlamış. Adaylar ve ittifakların belli olmasından sonra başladığımız çalışma henüz tamamlanmadı. Bitince paylaşacağız” ifadelerini kullandı.