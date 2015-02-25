Güneş'in 12 milyar katı büyüklüğünde kara delik keşfedildi

Bilim insanları evrenin uzak bir köşesinde Güneş'in tam 12 milyar katı büyüklüğünde bir kara deliğin varlığını keşfetti.

CNNTürk'ün haberine göre, yeni keşfedilen bu kara deliğin kendisiyle yakın yaşta bulunan benzerlerinden yaklaşık iki kat daha büyük. Açıklamayı yapan Almanya'daki Max Plank Enstitüsü'nde çalışan bilim insanı Bram Venemans, ne kendisinin ne de meslektaşlarının bir kara deliğin nasıl bu kadar büyüyebildiğini açıklayamadıklarını da ifade etti.

Bilinen fizik kanunlarına göre teorik olarak bu kara deliğin, etrafındaki gazlardan bu kadar hızlı bir şekilde "beslenerek" büyümesi mümkün değil. Pekin Üniversitesi'nde görevli bilim insanı Xue-Bing Wu, "İlk galaksiler bile henüz yeni oluşuyorken ve gençken bir kara deliğin böyle bir boyuta gelmesi için çok radikal şeyler olmuş olması gerekir" ifadelerini kullanırken konuyla ilgili bir başka teori de iki kara deliğin çarpışarak şu anki boyutuna gelmiş olması.

Yeni bulunan kara delikle ilgili makale Journal Nature dergisinde yayımlandı.