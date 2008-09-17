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'Güneşi Gördüm'ün kadrosu belli oldu

Mahsun Kırmızıgül, yeni filmi "Güneşi Gördüm"ün oyuncu kadrosunu tamamladı

17 Eylül 2008 03:00

Çekimlerine 22 Eylül'de başlanacak filmde, Mahsun Kırmızıgül, Hande Subaşı, Demet Evgar, Şerif Sezer, Yıldız Kültür, Emre Kınay, Murat Ünalmış, Altan Erkekli, Cemal Toktaş, Alper Kul, Buğra Gülsoy, Macit Sonkan, Manderes Samancılar, Yiğit Özşener, Zafer Ergin, Sarp Apak, Erol Günaydın, Deniz Oral, Ali Sürmeli, Cezmi Baskın, Ümit Okur, Itır Esen, Kamil Sönmez, Cihat Tamer, Ali Tutal, Nurseli İdiz, Gülhan Tekin, Cem Aksakal ve Pelin Çalışkanoğlu rol alacak.

Filmde, 6 çocuk üzerinden yola çıkılarak ülkemizde zorda kalan milyonlarca çocuğun sessiz çığlıkları işlenecek. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen umut kapısını hep açık tutan filmin kahramanları, gerçek hikÂyelerden yola çıkarak sinema perdesinde hayat bulacak.

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