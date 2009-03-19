Güneşi Gördüm'ün finali nasıl değişti?

'Güneşi Gördüm'ün başrol oyuncusu Erkekli, final sahnesinde silah fabrikası olması gereken sahnenin neden markette çekildiğini açıkladı



'Güneşi Gördüm'ün başrol oyuncusu Altan Erkekli 'Orada Neler Oluyor'da filmin son sahnesiyle ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.



Altan Erkekli "Filmde ailemi de alıp Norveç'e kaçıyorum. Orada bir markette ailecek çalışıyoruz. Aslında o bir market değil, silah fabrikası olacaktı. Ancak başta Genelkurmay olmak üzere hiçbir merciden izin alamadık. Silah üretiminin yapıldığı yerlere girmemize izin verilmedi. Biz de silah fabrikası yerine market sahnesini koyduk" dedi.



Altan Erkekli "Mahsun Kırmızıgül nasıl bir yönetmen ve oyuncu? Yılmaz Güney olur mu?" sorusunu da şöyle cevapladı:

Mahsun'un film çekerken dağ görüntüsü takıntısı vardı. Nerede bir dağ görse 'Tamam Abi burada çekelim' diyordu. Film dağ görüntüleri ile dolu. Oynarken de başını hep sağa doğru eğiyordu. Sık sık 'Yapma' diye uyarıda bulunduk. O kadar saygılı, ekibini dinleyen, çalışkan, naif ve işine aşıktı ki dinledi. Mahsun, Yılmaz Güney'e duygu aktarımı açısından benziyor. Öteki anlamlarda ise ayrılar."



