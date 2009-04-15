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Kültür-Sanat

‘Güneşi Gördüm’ şimdi Avrupa’da

Mahsun Kırmızıgül’ün yazıp yönettiği ‘Güneşi Gördüm’ nihayet Avrupalı izleyicileriyle buluşuyor.

15 Nisan 2009 03:00

Mahsun Kırmızıgül’ün yazıp yönettiği ‘Güneşi Gördüm’ nihayet Avrupalı izleyicileriyle buluşuyor.

12 Mart'ta Türkiye’de sinemaseverlerle buluşan ve 2.5 milyon izleyici sınırına dayanan film, bugün (15 Nisan) Avrupa ülkelerinde 107 kopya ile gösterime giriyor. ‘Güneşi Gördüm’, yurtdışında katıldığı bazı film festivallerinin şartnamesi gereği, Türkiye’deki vizyon tarihinde eş zamanlı olarak Avrupa’da vizyona girememişti.

Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızdan her gün yüzlerce e-posta ve telefon aldıklarını belirten yapımcı Murat Tokat, “Onları elimizde olmayan sebeplerden biraz bekletmiş olduk. Ama beklediklerine değecek” dedi. Avrupa’da da yüksek bir gişe rakamı beklentisi içinde olduklarını belirten Tokat, sabırsızlanan sinema izleyicilerinin kendilerini pes etmeden sürekli arayarak bilgi aldıklarını da ifade etti.

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