'Güneşi Gördüm' Oscar'ı görür mü?

Ocar aday adayı olan “Güneşi Gördüm” Türkiye’deki eleştirmenleri ikiye bölerken, Oscar şansını yüksek bulan da var, “Seçim yanlış” diyen de...



Oscar ödüllerinin “Yabancı Dilde En İyi Film” kategorisinde Türkiye’yi temsil etmek üzere, Mahsun Kırmızıgül’ün yönettiği “Güneşi Gördüm”ün seçilmesi yankı uyandırdı. Sinema eleştirmenleri filmin Oscar’a aday adayı olarak gönderilmesi konusunda ikiye bölündü; makul bulanlar da, yanlış bir seçim olduğunu savunanlar da var. İşte görüşler...



‘Doğru bir seçim’



Atilla Dorsay: “Kımızıgül’ün filminin seçilmesi çok doğru ve ayrıca gerçekçi. Bu hem Hollywood’un sevdiği tarzda kitle filmi hem son derece evrensel, insancıl temaları var hem de çağımızın tüm dünyayı ilgilendiren politik olgularına değiniyor. Dolayısıyla filmin gündeme denk düştüğüne ve bu açıdan büyük şansı olduğuna inanıyorum.”



‘Seçim sistemi değişmeli’



Murat Özer: “Şaşırtıcı, dahası fazlasıyla düşündürücü. ‘Güneşi Gördüm’den fersah fersah iyi olduğu ‘tartışılmaz bir gerçek’ olan ‘Sonbahar’, ‘Pandora’nın Kutusu’, ‘Hayat Var’, ‘Nokta’ gibi filmlerden birinin değil de Kırmızıgül’ün filminin seçilmesi, bir şeyleri ‘yanlış’ yaptığımızı gösteriyor. Seçim sisteminin acilen değiştirilmesi, işin ‘objektif’ kararlar verebilecek bir seçiciler kurulu tarafından yapılması gerekiyor. Kırmızıgül’ün çabasına leke çalmak gibi bir niyetim yok, ama sinema sanatıyla ilgilenen herkesin gördüğünü bu kurul neden görememiş, anlamış değilim.”



‘Düzeyi daha düşük’



Cüneyt Cebenoyan: “İyi bir seçim değil. Daha iyi filmler vardı. Geçmiş yıllarda temsil edilen filmlere kıyasla düzeyi daha düşük. Sonuçta hangi filmin gittiği önemli değil. Diğerleri gitseydi Oscar mı alacaktı ki? Zannetmiyorum.”

