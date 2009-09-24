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Kültür-Sanat

'Güneşi Gördüm' Oscar aday adayı

Vizyona girdiği 12 Mart seçim döneminde 2,5 milyon gişe yapan Mahsun Kırmızıgül'ün filmi Güneşi Gördüm,Oscar Aday Adayı oldu.

24 Eylül 2009 03:00

Vizyona girdiği 12 Mart seçim döneminde 2,5 milyon gişe yapan Mahsun Kırmızıgül'ün filmi Güneşi Gördüm Oscar Aday Adayı oldu.

Filmin konusu

Zorunlu göç uygulaması nedeniyle doğup büyüdükleri topraklardan, köklerinden ayrılmak zorunda kalan Altun aileleri, köklerinden koparak bir bilinmeze doğru yola çıkarlar. Davut Altun, ailesiyle birlikte kaçak yollardan da olsa en kısa zamanda Norveç'e gitmeyi istemektedir. Haydar Altun ve ailesi içinse göç yolu İstanbul'a doğrudur... Yolculuk başlamıştır... Bitmek bilmez fıtınalardan geçip gelmiş, yollarını kaybetmiş, çaresizce bir çıkış arayan insanların, kendi güneşinden koparılmış ve geleceğin bilinmezliğinde kaybolmuş çocukların, bir göçün hikayesidir...

2,5 milyon gişe yapmıştı

Güneşi Gördüm, büyük bütçeli Hollywood filmlerini aratmayan görüntüleri, müziği ve çarpıcı hikâyesi ile vizyona girdiği 12 Mart seçim döneminde 2,5 milyon gişe yaparak insanları adeta büyülemiş, izleyen insanların etkisinden kolay çıkamadığı bir film olarak değerlendirilmişti.

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