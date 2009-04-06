'Güneşi Gördüm' için Çiçek'in fikrini almış

Güneşi Gördüm fragmanı - VİDEO

Çiçek’in sözleri tepki toplamıştı

‘Cesaretli filmlere ihtiyacımız var’

Kırmızıgül, 3 haftada 2 milyon 5 bin 316 kişiye ulaşan “Güneşi Gördüm” filminde, Güneydoğu’da yaşanan terör konusunu ele aldı. Film beğenildiği kadar eleştirildi de...Kırmızıgül, Kanal D’nin “Cinemania” programında terörün çok hassas bir konu olduğunu belirterek, filmi çekmeden önce Devlet Bakanı Cemil Çiçek başta olmak üzere çok sayıda isimle görüştüğünü söyledi. Kırmızıgül, “Cumhuriyet gazetesinden Mehmet Faraç’la görüştüm. Cemil Çiçek’le görüştüm, bakanımızla. Benim çekincem yoktu. Ama senaryoyu okuyan ekipten insanlar bazı konularda ‘Acaba biraz daha mı törpülesek?’ diye düşündüler” dedi.Kırmızıgül, Cemil Çiçek’in kendisine neler söylediğini, senaryoyu törpületip törpületmediğini anlatmadı. Ancak Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, “DTP Güneydoğu’yu kazandı. Iğdır’ı da aldılar, yani Ermenistan sınırına dayandılar. Tamam, Ankara’yı aldık diye sevinebiliriz CHP de İzmir’i aldık diye övünebilir. Ama bu kutlamanın Türkiye’nin güvenlik açısından sorunlu bölgesine yardımı olmaz” sözleriyle büyük tepki toplamıştı. Başbakan Erdoğan, “Ne demek bu?” diye sorarken birçok siyasetçi de Çiçek’in sözlerine tepki göstermişti.Mahsun Kırmızıgül’ün senaryosunu yazıp yönettiği ve başrolünde oynadığı “Güneşi Gördüm”, zorunlu göç uygulaması nedeniyle doğup büyüdükleri topraklardan ayrılmak zorunda kalan kalabalık bir ailenin göç öyküsünü anlatıyor. Mahsun Kırmızıgül, “Güneşi Gördüm, bir tarafın sözcülüğünü yapan bir film değil, film tamamen arada kalmış insanların hikâyesi... Bu ülkede artık gerçek anlamda cesaretli filmlere ihtiyacımız var diye düşünüyorum” diyor.