'Güneşi Gördüm' 12 Mart'ta vizyonda

İlk filmi "Beyaz Melek" ile izlenme rekorları kıran Mahsun Kırmızıgül'ün ikinci kez kamera arkasına geçtiği "Güneşi Gördüm" filmi, 12 Martta vizyona girecek.



Alınan bilgiye göre, Kırmızıgül'ün senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği filmde; Ali Sürmeli, Ali Tutal, Alper Kul, Altan Erkekli, Buğra Gülsoy, Cemal Toktaş, Cezmi Baskın, Cihat Tamer, Demet Evgar, Deniz Oral, Emre Kınay, Erol Demiröz, Erol Günaydın, Gülhan Tekin, Hande Subaşı, Itır Esen, Kamil Sönmez, Macit Sonkan, Mahsun Kırmızıgül, Menderes Samancılar, Murat Ünalmış, Nurseli İdiz, Sarp Apak, Cem Aksakal, Şerif Sezer, Yıldız Kültür, Yiğit Özşener, Zafer Ergin ve çocuk oyuncular Serhat Çağlayan, Aleyna Kala, Aslıhan Kapanşahin, Cansu Aktay ve Tuğse Gökhan rol aldı.



Filmin çekimleri Türkiye, Danimarka, Norveç, İsveç, Bulgaristan ve Yunanistan'da yapıldı.



Mahsun Kırmızıgül'ün 5 ayda oluşturduğu oyuncuların tipleri ve karakter analizleri önceden çalışıldı. Oyuncuların ve figürasyonun giymesi için 3 bin 600 parça kostüm hazırlandı. Filmin sanat grubu, çekimlerden 4 ay önce kostüm ve saç-makyaj çalışmalarına başladı. Filmde yerli ve yabancı toplam 2 bin figürasyon kullanıldı.



Yapımcılığını Murat Tokat'ın üstlendiği ve çeşitli sosyal kategorideki çocukların dramını konu alan filmde, Türkiye'de zorda kalan çok sayıda çocuğun sessiz çığlıkları yansıtılacak. Tüm olumsuzluklara rağmen umut kapısını hep açık tutan filmin kahramanları, gerçek hikayelerden yola çıkarak sinema perdesinde hayat bulacak.

