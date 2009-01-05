T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

‘Güneşi Gördüm’, 12 Mart’ta vizyonda

"Güneşi Gördüm”, 6 çocuk üzerinden yola çıkarak ülkemizde zorda kalan milyonlarca çocuğu işliyor.

05 Ocak 2009 02:00

Mahsun Kırmızıgül’ün yeni filmi “Güneşi Gördüm”, 6 çocuk üzerinden yola çıkarak ülkemizde zorda kalan milyonlarca çocuğun sessiz çığlıklarına kulak veriyor.

Kırmızıgül Güneşi Gördüm'le dönüyor - FOTOGALERİ

Mahsun Kırmızıgül’ün yönettiği ve Mahsun Kırmızıgül, Demet Evgar, Hande Subaşı ile Yıldız Kültür’ün oynadığı “Güneşi Gördüm”, 12 Mart 2009’da sinemaseverlerle buluşacak. Mahsun Kırmızıgül’ün sıradışı ve gerçek hikâyelerden yola çıkarak yazdığı senaryoda komedi ve mizah da var...

Kırmızıgül’ün yaklaşık bir yıl önce kaleme aldığı filmin çekimleri Norveç Danimarka, İsveç ve Türkiye’de yapıldı. Türkiye’deki çekimler ise İstanbul ve Kars’ta gerçekleştirildi.

Filmde Ali Sürmeli’den, Alper Kul’a, Altan Erkekli’den, Cezmi Baskın’a, Demet Evgar’dan Emre Kınay’a, Erol Günaydın’dan, Hande Subaşı’na, Kamil Sönmez’den, Mahsun Kırmızıgül’e, Menderes Samancılar’dan Nurseli İdiz’e, Sarp Apak’tan, Şerif Sezer’e, Yiğit Özşener’den, Zafer Ergin’e uzanan dev bir oyuncu kadrosu var.

Yapımcılığını Murat Tokat’ın üstlendiği, çeşitli sosyal kategorideki çocukların dramını anlatacak olan filmde, 6 çocuk üzerinden yola çıkılarak ülkemizde zorda kalan milyonlarca çocuğun sessiz çığlıklarına kulak veriliyor.

6 çocuklu bir babayı oynayan Kırmızıgül, film için saçlarını 3 numaraya vurdu. Kırmızıgül’ün yanı sıra Menderes Samancılar, Altan Erkekli, Cezmi Baskın da filmde farklı tipleri ile dikkat çekiyor.

Film son 25 yıla dair; bugüne kadar cesaretle söylenmekte zorlanılan sözler yer alıyor ve yüksek sesle tartışılamayan konular işleniyor.


Yapım Şirketi: Boyut Film
Yapımcı: Murat Tokat
Senaryo ve Yönetmen: Mahsun Kırmızıgül
Görüntü Yönetmeni: Soykut Turan
Uygulayıcı Yapımcı: Menderes Demir
Genel Koordinatör: Ceren Aslan
Sanat Yönetmeni: Veli Kahraman
Müzik: Mahsun Kırmızıgül, Yıldıray Gürgen
Kurgu: Hamdi Deniz
Ses: Onur Yavuz
Işık: Durmuş Demirezen
Kostüm: Funda Büyüktunalıoglu
Saç: Şahin Gül
Makyaj: Gila Benezka, Ayça Baylan

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24