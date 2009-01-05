‘Güneşi Gördüm’, 12 Mart’ta vizyonda

Mahsun Kırmızıgül’ün yeni filmi “Güneşi Gördüm”, 6 çocuk üzerinden yola çıkarak ülkemizde zorda kalan milyonlarca çocuğun sessiz çığlıklarına kulak veriyor. Kırmızıgül Güneşi Gördüm'le dönüyor - FOTOGALERİ
Mahsun Kırmızıgül’ün yönettiği ve Mahsun Kırmızıgül, Demet Evgar, Hande Subaşı ile Yıldız Kültür’ün oynadığı “Güneşi Gördüm”, 12 Mart 2009’da sinemaseverlerle buluşacak. Mahsun Kırmızıgül’ün sıradışı ve gerçek hikâyelerden yola çıkarak yazdığı senaryoda komedi ve mizah da var...
Kırmızıgül’ün yaklaşık bir yıl önce kaleme aldığı filmin çekimleri Norveç Danimarka, İsveç ve Türkiye’de yapıldı. Türkiye’deki çekimler ise İstanbul ve Kars’ta gerçekleştirildi.
Filmde Ali Sürmeli’den, Alper Kul’a, Altan Erkekli’den, Cezmi Baskın’a, Demet Evgar’dan Emre Kınay’a, Erol Günaydın’dan, Hande Subaşı’na, Kamil Sönmez’den, Mahsun Kırmızıgül’e, Menderes Samancılar’dan Nurseli İdiz’e, Sarp Apak’tan, Şerif Sezer’e, Yiğit Özşener’den, Zafer Ergin’e uzanan dev bir oyuncu kadrosu var.
Yapımcılığını Murat Tokat’ın üstlendiği, çeşitli sosyal kategorideki çocukların dramını anlatacak olan filmde, 6 çocuk üzerinden yola çıkılarak ülkemizde zorda kalan milyonlarca çocuğun sessiz çığlıklarına kulak veriliyor.
6 çocuklu bir babayı oynayan Kırmızıgül, film için saçlarını 3 numaraya vurdu. Kırmızıgül’ün yanı sıra Menderes Samancılar, Altan Erkekli, Cezmi Baskın da filmde farklı tipleri ile dikkat çekiyor.
Film son 25 yıla dair; bugüne kadar cesaretle söylenmekte zorlanılan sözler yer alıyor ve yüksek sesle tartışılamayan konular işleniyor.
Yapım Şirketi: Boyut Film
Yapımcı: Murat Tokat
Senaryo ve Yönetmen: Mahsun Kırmızıgül
Görüntü Yönetmeni: Soykut Turan
Uygulayıcı Yapımcı: Menderes Demir
Genel Koordinatör: Ceren Aslan
Sanat Yönetmeni: Veli Kahraman
Müzik: Mahsun Kırmızıgül, Yıldıray Gürgen
Kurgu: Hamdi Deniz
Ses: Onur Yavuz
Işık: Durmuş Demirezen
Kostüm: Funda Büyüktunalıoglu
Saç: Şahin Gül
Makyaj: Gila Benezka, Ayça Baylan