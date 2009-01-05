‘Güneşi Gördüm’, 12 Mart’ta vizyonda

Kırmızıgül Güneşi Gördüm'le dönüyor - FOTOGALERİ

Mahsun Kırmızıgül’ün yönettiği ve Mahsun Kırmızıgül, Demet Evgar, Hande Subaşı ile Yıldız Kültür’ün oynadığı “Güneşi Gördüm”, 12 Mart 2009’da sinemaseverlerle buluşacak. Mahsun Kırmızıgül’ün sıradışı ve gerçek hikâyelerden yola çıkarak yazdığı senaryoda komedi ve mizah da var...Kırmızıgül’ün yaklaşık bir yıl önce kaleme aldığı filmin çekimleri Norveç Danimarka, İsveç ve Türkiye’de yapıldı. Türkiye’deki çekimler ise İstanbul ve Kars’ta gerçekleştirildi.Filmde Ali Sürmeli’den, Alper Kul’a, Altan Erkekli’den, Cezmi Baskın’a, Demet Evgar’dan Emre Kınay’a, Erol Günaydın’dan, Hande Subaşı’na, Kamil Sönmez’den, Mahsun Kırmızıgül’e, Menderes Samancılar’dan Nurseli İdiz’e, Sarp Apak’tan, Şerif Sezer’e, Yiğit Özşener’den, Zafer Ergin’e uzanan dev bir oyuncu kadrosu var.Yapımcılığını Murat Tokat’ın üstlendiği, çeşitli sosyal kategorideki çocukların dramını anlatacak olan filmde, 6 çocuk üzerinden yola çıkılarak ülkemizde zorda kalan milyonlarca çocuğun sessiz çığlıklarına kulak veriliyor.6 çocuklu bir babayı oynayan Kırmızıgül, film için saçlarını 3 numaraya vurdu. Kırmızıgül’ün yanı sıra Menderes Samancılar, Altan Erkekli, Cezmi Baskın da filmde farklı tipleri ile dikkat çekiyor.Film son 25 yıla dair; bugüne kadar cesaretle söylenmekte zorlanılan sözler yer alıyor ve yüksek sesle tartışılamayan konular işleniyor.Yapım Şirketi: Boyut FilmYapımcı: Murat TokatSenaryo ve Yönetmen: Mahsun KırmızıgülGörüntü Yönetmeni: Soykut TuranUygulayıcı Yapımcı: Menderes DemirGenel Koordinatör: Ceren AslanSanat Yönetmeni: Veli KahramanMüzik: Mahsun Kırmızıgül, Yıldıray GürgenKurgu: Hamdi DenizSes: Onur YavuzIşık: Durmuş DemirezenKostüm: Funda BüyüktunalıogluSaç: Şahin GülMakyaj: Gila Benezka, Ayça Baylan