'Güneşi Gördüm' 11 dakika eklemeyle festivallerde

Güneşi Gördüm fragmanı - VİDEO

Filme eklendi



Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği 'Güneşi Gördüm'ün yurtdışındaki festivallere gönderilen kopyasının 11 dakika daha uzun olduğu ortaya çıktı.Türkiye'de 120 dakika ile vizyona giren filmde, Genelkurmay Başkanlığı'nın sakıncalı bularak izin vermediği 'Kürtler'le ilgili sahneler yer almazken, yurtdışına gönderilen 131 dakikalık filmde 'sakıncalı' bulunan 'silah fabrikası' ve 'final' sahnesi de filme ekleniyor.Cannes Film Festivali'ne kabul edilmeyen 'Güneşi Gördüm' şimdi Türkiye'de yayınlanmayan bu 'sakıncalı' sahnelerle Moskova Film Festivali'nde kendisine şans arıyor. Kırmızıgül'ün yanı sıra Şerif Sezer, Murat Ünalmış, Altan Erkekli gibi oyuncuların rol aldığı, Murat Tokat'ın yapımcısı olduğu film, Türkiye'de altı haftada 2 milyon 390 bin 784 kişi tarafından izlendi.