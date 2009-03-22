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Güneşi gördü, çellist aşkına geri döndü

Çellist Mine Cangal ile aşk yaşayan Mahsun Kırmızıgül, geçtiğimiz gece balıkçıdan çıkarken objektiflere yakalandı.

22 Mart 2009 02:00

Yaklaşık 3 senedir çellist Mine Cangal ile aşk yaşayan ünlü türkücü ve çiçeği burnunda yönetmen Mahsun Kırmızıgül, geçtiğimiz gece Eftelya Balıkçısı'ndan çıkarken objektiflere yakalandı. Bir dargın, bir barışık sürdürdüğü ilişkisinde bir türlü çellist aşkından vazgeçemeyen Kırmızıgül, anlaşılan güneşi Mine Cangal'da görmüş!

Keyfi yerinde

Son filmi 'Güneşi Gördüm'ün gala turlarını bitiren ve filminin büyük bir beğeniyle izlenmesi ile keyiflenen Kırmızıgül, sonunda kendisine vakit ayırmaya başladı. Sabah gazetesinin haberine göre, geçtiğimiz hafta sonu bir arkadaşlarının doğum günü partisine katılan Kırmızıgül ile çellist aşkı Mine Cangal, patlayan flaşlarla adeta neye uğradıklarını şaşırdı. Daha sonra gaza bastığı gibi apar topar uzaklaşan Mahsun Kırmızıgül'ün moralinin oldukça bozulduğu dikkatlerden kaçmadı.

Diyarbakır'da üçüncü gala

Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği "Güneşi Gördüm" adlı sinema filmi ilk haftasında 1 milyon 101 bin 986 kişi tarafından izlenmeyi başardı. "Recep İvedik 2" ise 5'inci haftasında 4 milyon 243 bin 538'lik gişeye ulaştı. Mahsun Kırmızıgül, Altan Erkekli, Şerif Sezer ve Demet Evgar'ın rol aldığı "Güneşi Gördüm", önümüzdeki hafta Diyarbakır'da üçüncü galasını yaparak izleyici toplamaya devam edecek.

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