'Güneşi beklerken' ekrana veda ediyor

Kanal D'de başrollerinde Kerem Bürsin, Hande Doğandemir, Yağmur Tanrısevsin ve Emre Kınay gibi oyuncuların yer aldığı 'Güneşi Beklerken' dizisi final yapıyor. Yapımcılığını D Productions'ın üstlendiği dizi, 27 Temmuz tarihinde 54. bölümüyle ekrana veda edecek. Milliyet yazarı Sina Koloğlu, dizinin final yapacak olmasının nedenini dizinin senaristi Gökhan Horzum'un 'tıkanması' olduğunu öne sürdü. Koloğlu'nun yazısının ilgili bölümü şöyle:

'Güneşi Beklerken' neden bitiyor?

Kanal D'nin gençlik dizisi 'Güneşi Beklerken', 54. bölümde final yapıyor. Daha önce 'sezon finali' yapması düşünülüyordu fakat dizinin kendi odağını kaybettiği, gençlik enerjisinin tükendiği önü sürüldü. Tabii izlenme oranlarındaki düşüş de unutulmamalı. Kanal D için; “bir iş 5-6 reytinginin altına düşüyorsa bitirilir” kuralından hareket edilmiş bu karar alınırken. Kulağıma gelen bilgiler, dizinin senaristi Gökhan Horzum'un 'tıkandığı' yolunda. Yorgunluk... Bunu anlamamak imkansız. Gerçekten dizi 'bol soru işaretleri'yle gidiyordu. Horzum'un bu durumu üzerine Kanal D, yeni bir ekiple diziye devam etme kararı aldı ama yakalanan ivmeyi bir anda yeni bir ekiple tekrarlamak mümkün değildi. Nitekim olamadı. Sonunda oturup konuşuldu ve diziye final yapmaya karar verildi.

Yazının tamamını okumak için tıklayınız…