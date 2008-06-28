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Politika

Güneş'i AKP'den kaptılar

AKP kapatılırsa kurulacak yeni partinin amblemi olacağı ileri sürülen güneş, artık yok. Yaşar Okuyan, güneş amblemli yeni bir parti kurdurdu

28 Haziran 2008 03:00

AKP’nin kapatılması olasılığına karşı parti yönetiminin, "yeni bir parti" ve "yeni amblem" için çalıştığı iddiaları, rakiplerini harekete geçirdi. Yaşar Okuyan, elini çabuk tutarak, Güneş amblemli Yeni Parti’yi (YP) kurdurdu.
AKP kurmaylarının kurulacak yeni partinin amblemini "Güneş" yapmayı düşündüğü, uzun süre önce vefat eden siyasetçi Yusuf Bozkurt Özal’ın partisi, "Yeni Parti"yi de isim olarak almayı istedikleri, kulislerde konuşulmaya başlamıştı. Bir süre Hürparti genel başkanlığını yapan ve bu partinin amblemi güneş olan Okuyan, bu haberler üzerine harekete geçti. Okuyan, 33 kişilik bir kurucu heyetle İçişleri Bakanlığı’na başvurararak, amblemi güneş olan Yeni Parti’yi tescil ettirdi. Okuyan, "Yeni parti merkez sağda yeni oluşumun da adresi olacak. AKP, patlak ampulle ortada kaldı" dedi.

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