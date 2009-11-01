Güneşi 500 bin dolara gösterecek

'Güneşi Gördüm', geçtiğimiz yıl 2 milyon 500 binlik gişesiyle geçtiğimiz sezonun en çok izlenen filmlerinden biri oldu. Mahsun Kırmızıgül'ün senaryosunu yazdığı, yönettiği ve rol aldığı film geçtiğimiz ay Ulusal Sinema Plartformu tarafından Türkiye'nin Oscar aday adayı filmi olarak seçildi. 'Güneşi Gördüm'ün 7 Mart'ta düzenlenecek olan 82. Oscar törenlerinde 'En İyi Yabancı Film' adayı olabilmesi için ocak ayında ön elemeyi geçerek ilk 5 film arasına kalması gerekiyor.





Amaç jüriye izlettirmek



Ne var ki buradaki en büyük sorun yaklaşık 3 bin 500 kişiden oluşan jüri üyelerinin onlarca 'En İyi Yabancı Film' aday adayı filmleri arasında 'Güneşi Gördüm'ü izlemesi. Çünkü jüri üyeleri filmlerin sayısal çokluğundan dolayı bütün aday adayı filmleri izleyemiyorlar. Zaten böyle bir zorunlulukları da bulunmuyor. Bu nedenle her ülkenin aday adayı filmlerinin yapımcıları kasımdan Oscar törenine kadar olan dönemde Los Angeles ağırlıklı olmak üzere Amerika'da büyük kampanya çalışmaları ve lobi faaliyetleri yürütüyor. Tek amaç jüri üyelerine filmlerini izlettirmek. Los Angeles'da sadece aday adayı filmlerin tanıtım kampanyalarını yürütmek için yüzlerce şirketi bulunuyor.

Partiler resepsiyonlar



Mahsun Kırmızıgül de 'Güneşi Gördüm' için Los Angeles'da kapsamlı bir şekilde tanıtım çalışmaları lobi faaliyetleri yürütmeye hazırlanıyor. Filmin yapımcısı Murat Tokat, 2 Kasım'da Los Angeles'a giderek bir tanıtım şirketiyle anlaşacak. Daha sonra da 'Güneşi Gördüm' için yoğun bir tanıtım çalışması başlayacak. Peki tanıtım çalışmalarında hangi faaliyetler bulunuyor? Ön jüri üyelerinin yoğun olarak yaşadığı Los Angeles'da partiler, resepsiyonlar ve özel gösterimler düzenlenecek. Mahsun Kırmızıgül ile filmin diğer oyuncularının yer aldığı söyleşiler ve basın toplantıları gerçekleştirilecek. Kitapçıklar, broşürler basılacak. Afişler asılacak. Bütün bunların sonunda bütçesi 500 bin dolar olarak belirlenen tanıtım çalışmalarıyla, lobi faaliyetleriyle ön jüri üyelerinin 'Güneşi Gördüm'ü izlemeleri sağlanmaya çalışılacak. Mahsun Kırmızıgül'ün ayırdığı 500 bin dolar, daha önce aday adayı Türk filmleri için gerçekleştirilen tanıtım çalışmalarında harcanan paralar arasında bir rekor.

'Kırmızı halıda yürüyeceğiz'









Murat Tokat, 'Güneşi Gördüm'ün tanıtım çalışmaları için şunları söyledi; "Amacımız filmin aday olmasıyla bir ilki gerçekleştirmek. Böylelikle ilk kez Türk oyuncular kırmızı halıda yürüyüp Kodak Tiyatrosu'na girecek. İlk kez bir Türk filminin adı anons edilip fragmanı gösterilecek. Yeter ki Kodak Tiyatrosu'na girelim. Ödül alacağımıza inancımız sonsuz. Bunun için de elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Yüksek bir bütçe ayırdık. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da bir miktar ödenek çıkaracağını umuyoruz. Böylelikle harcama gücümüz daha da artacak."