Güneşi 500 bin dolara gösterecek

Mahsun Kırmızıgül, Oscar aday adayı olan 'Güneşi Gördüm'ün
Amerika'daki tanıtım çalışmaları için kesenin ağzını açtı. Tanıtım
çalışmalarına 500 bin dolar ayıran Kırmızıgül, bu alanda da rekor
kıracak
'Güneşi Gördüm', geçtiğimiz yıl 2 milyon 500
binlik gişesiyle geçtiğimiz sezonun en çok izlenen filmlerinden biri
oldu. Mahsun Kırmızıgül'ün senaryosunu yazdığı, yönettiği ve rol aldığı
film geçtiğimiz ay Ulusal Sinema Plartformu tarafından Türkiye'nin
Oscar aday adayı filmi olarak seçildi. 'Güneşi Gördüm'ün 7 Mart'ta
düzenlenecek olan 82. Oscar törenlerinde 'En İyi Yabancı Film' adayı
olabilmesi için ocak ayında ön elemeyi geçerek ilk 5 film arasına
kalması gerekiyor.
Amaç jüriye izlettirmek
Ne var ki buradaki en büyük sorun yaklaşık 3 bin 500 kişiden oluşan
jüri üyelerinin onlarca 'En İyi Yabancı Film' aday adayı filmleri
arasında 'Güneşi Gördüm'ü izlemesi. Çünkü jüri üyeleri filmlerin
sayısal çokluğundan dolayı bütün aday adayı filmleri izleyemiyorlar.
Zaten böyle bir zorunlulukları da bulunmuyor. Bu nedenle her ülkenin
aday adayı filmlerinin yapımcıları kasımdan Oscar törenine kadar olan
dönemde Los Angeles ağırlıklı olmak üzere Amerika'da büyük kampanya
çalışmaları ve lobi faaliyetleri yürütüyor. Tek amaç jüri üyelerine
filmlerini izlettirmek. Los Angeles'da sadece aday adayı filmlerin
tanıtım kampanyalarını yürütmek için yüzlerce şirketi bulunuyor.
Partiler resepsiyonlar
Mahsun Kırmızıgül de 'Güneşi Gördüm' için Los Angeles'da kapsamlı bir
şekilde tanıtım çalışmaları lobi faaliyetleri yürütmeye hazırlanıyor.
Filmin yapımcısı Murat Tokat, 2 Kasım'da Los Angeles'a giderek bir
tanıtım şirketiyle anlaşacak. Daha sonra da 'Güneşi Gördüm' için yoğun
bir tanıtım çalışması başlayacak. Peki tanıtım çalışmalarında hangi
faaliyetler bulunuyor? Ön jüri üyelerinin yoğun olarak yaşadığı Los
Angeles'da partiler, resepsiyonlar ve özel gösterimler düzenlenecek.
Mahsun Kırmızıgül ile filmin diğer oyuncularının yer aldığı söyleşiler
ve basın toplantıları gerçekleştirilecek. Kitapçıklar, broşürler
basılacak. Afişler asılacak. Bütün bunların sonunda bütçesi 500 bin
dolar olarak belirlenen tanıtım çalışmalarıyla, lobi faaliyetleriyle ön
jüri üyelerinin 'Güneşi Gördüm'ü izlemeleri sağlanmaya çalışılacak.
Mahsun Kırmızıgül'ün ayırdığı 500 bin dolar, daha önce aday adayı Türk
filmleri için gerçekleştirilen tanıtım çalışmalarında harcanan paralar
arasında bir rekor.
'Kırmızı halıda yürüyeceğiz'
Murat Tokat, 'Güneşi Gördüm'ün tanıtım çalışmaları için şunları
söyledi; "Amacımız filmin aday olmasıyla bir ilki gerçekleştirmek.
Böylelikle ilk kez Türk oyuncular kırmızı halıda yürüyüp Kodak
Tiyatrosu'na girecek. İlk kez bir Türk filminin adı anons edilip
fragmanı gösterilecek. Yeter ki Kodak Tiyatrosu'na girelim. Ödül
alacağımıza inancımız sonsuz. Bunun için de elimizden gelenin fazlasını
yapacağız. Yüksek bir bütçe ayırdık. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da
bir miktar ödenek çıkaracağını umuyoruz. Böylelikle harcama gücümüz
daha da artacak."