-GÜNEŞ: ZEVKLİ BİR MAÇTI, KAZANMAYI HAK ETTİK TRABZON (A.A) - 03.10.2010 - Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş galibiyetine ilişkin olarak ''Zevkli bir maçtı, kazanmayı hak ettik'' dedi. Şenol Güneş, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, tek golle kazandıklarını, bunun mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, ''Üç puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Oyuna baktığımızda 5–4 gibi gollü olması gereken bir maçtı. Kısır bir maç değildi, zevkli bir maçtı, kazanmayı hak ettik. Zevkin dışında bizim için stresli bir maç oldu. Uzatma dakikasında golü atmamız gerekirken bir pozisyon sonra golü yiyip puan kaybedebilirdik'' diye konuştu. Bütün oyuncuların emeklerine teşekkür eden Güneş, ''Ama yanlışları için uyarıyorum. Bu yanlışlar bizi ileriye taşımaz. Nerede ne yapacağımızı bildiğimiz zaman daha iyi bir takım olacağımıza inanıyorum. Kazanmamıza rağmen saha içinde sorunlarımız vardı. İyi şeyleri daha iyi yapabilmek için yanlış yapıyoruz. Golü bulabilmek adına doğruları kaybettik'' dedi. Güneş, hakemler hakkında yorum yapmayacağını kaydetti. İlk kez kadroda yer alan ve Trabzonspor'un galibiyet golünü atan Mustafa Yumlu ise ''İlk kez böyle bir maçta oynuyorum. Bana bu büyük maçta görev verdiği için Şenol hocama teşekkür ediyorum. İyi mücadele ettiğime inanıyorum. Takım olarak da iyi oynadık. Gol attığım için mutluyum. Bu da farklı bir sevinç oldu benim için'' diye konuştu. Bordo-mavili Burak ise galip geldikleri için sevinçli olduklarını ifade ederek, ''Oyun aslında istediğimiz gibi gitti. İlk devrede tutuktuk. Ama ikinci devre golü atınca Beşiktaş üzerimize yüklendi ve çok fazla gol pozisyonu bulduk. Belki son paslarda biraz daha dikkatli olsak daha fazla gol atabilirdik. Bu galibiyeti bir çıkışın başlangıcı ve öz güvenin geri gelişi olarak değerlendirebiliriz'' dedi. -BEŞİKTAŞ CEPHESİ- Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster ise maçın zorlu geçeceğini maçtan önce bildiklerini belirterek, ''Beklediğimiz gibi oldu. Maç içerisinde her iki takımın şansı vardı. Öyle anlar oldu ki kazanacağımız, kaybedeceğimiz anlar oldu. Maçın layığı olan beraberlikti ancak duran toptan yediğimiz şanssız bir golle maçı 1-0 mağlup kapattık'' diye konuştu. Bir gazetecinin ''Rotasyon kapsamında 1 hafta biri oynamıyor kadroda olmuyor, ikinci hafta girip gol atıyor. Futbolculardaki bu öz güveni nasıl oluşturuyorsunuz'' şeklindeki sorusu üzerine Schuster, ''Onu sizler Trabzon'daki insanlar pek anlayamazsınız anlatsam da. Çünkü Trabzonspor Avrupa kupalarında oynamıyor. Bunun için de bu gücü ve bizim çalıştığımız çalışmayı yapmadığı için tabi her futbolcu bir haftadan bir haftaya oynayabiliyor. Biz 2 gün önce Viyana'dan çok ciddi bir maçtan döndük. Bu nedenle değişiklik yapmamız gerekiyordu. Bobo o maçta gol attı ancak bu değişikliklerin yapılması gerekiyordu'' yanıtını verdi. Yanıt üzerine, soruyu soran gazeteci, İstanbul'dan geldiğini ve Beşiktaşlı olduğunu söyledi. Maçın hakemiyle ilgili yorum yapmayan Schuster, ''Burada olduğum sürece hakemlerle ilgili konuşmayacağım. Değmeyeceğine inanıyorum'' dedi. Maça sonradan giren Beşiktaşlı Onur ise heyecanlı olduğunu belirterek, ''Ama oyuna girdiğimde heyecanımı yendim. Buraya kazanmak için geldik ama gerçekleştiremedik. Üzgünüz. Önümüzde uzun bir periyot var, bu periyotu iyi değerlendirip şampiyon olmak istiyoruz'' diye konuştu. Zapotocny de Trabzonspor'un hak ederek galibiyet kazandığını ifade ederek, ''Bizi baskı altına aldılar ve bol pozisyon buldular. Biz de Tabata ile bulduğumuz pozisyonda gol atabilseydik belki bir puan alabilirdik'' ifadesini kullandı. -TRABZONSPOR 3 SEZON SONRA BEŞİKTAŞ'I YENDİ- Beşiktaş ile ligde yaptığı son 3 sezondaki 6 maçta galip gelemeyen Trabzonspor, bu seriyi 1-0 kazandığı maçla bozmuş oldu. Bordo-mavili takım, 2006-2007 sezonunda her iki maçta 3-2 yendiği siyah-beyazlı rakibi ile daha sonraki 3 sezonda ligde yaptığı 6 karşılaşmadan 3'ünü kaybetmiş, 3'ünde berabere kalmış ve galibiyet alamamıştı.