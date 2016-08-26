Güneş: Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılışına davet edilmedik, işletmecisi bize ambargo uyguluyor

Güneş gazetesi, açılışını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yapacağı, Asya ile Avrupa'yı üçüncü kez birleştiren, dünyanın en geniş köprüsü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılış törenine davet edilmediğini duyurdu. Gazete, haberinde "Türkiye’nin dev projelerinin gündeme gelmesinde aktif rol alan Güneş Gazetesi Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü de defalarca sayfalarında manşete taşımış, medya desteği vermişti. Ancak, projenin yüklenici firması IC İbrahim Çeçen Holding, neredeyse tüm gazetelere köprünün açılışına dair ilan verirken, Güneş’i kapsam dışında tuttu" ifadesini kullandı.

"Bu neyin ambargosu İbrahim Bey" başlığıyla yayımlanan (26 Ağustos 2016) haber şöyle:

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü 10 yıl süreyle işletecek olan İÇTAŞ, Türkiye’nin milli ve yerli gazetesi Güneş’e, tüm medya organlarına verdiği ilanı vermeyip açılışa davet etmeyerek akıl almaz bir ambargoya imza attı.

Türkiye’nin dev projelerinin gündeme gelmesinde aktif rol alan Güneş Gazetesi Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü de defalarca sayfalarında manşete taşımış, medya desteği vermişti. Ancak, projenin yüklenici firması IC İbrahim Çeçen Holding, neredeyse tüm gazetelere köprünün açılışına dair ilan verirken, Güneş’i kapsam dışında tuttu. Şirketin anlaşılamayan tutumuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, bu durum akıllarda soru işaretine neden oldu. Uluslararası alanda yabancı ortaklarla işbirliği yapan şirketin, Güneş Gazetesi’nin tüm dünyada ses getiren, İsveç’e tokat niteliğindeki ilanı sebebiyle Güneş Gazetesi’ne ilan vermediği kuşkusuna neden oldu.

AKILALMAZ TALİMAT

Şirket ortaklarından Fırat Çeçen’in akıl almaz talimatı, bu davranışın kasti olduğunu kanıtlar nitelikte. Fırat Çeçen’in, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü her fırsatta gündeme getiren Güneş Gazetesi için ambargo kararını bizzat verdiği ve “Güneş Gazetesi’ne ilan verilmeyecek” şeklinde elemanlarına direktif gönderdiği ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye’ye asılsız ithamlarla saldırmış, ülkemizde 15 yaşından küçük çocuklara tecavüzün cezasız kaldığı yalanını ortaya atmıştı. Kirli algı operasyonu çalışmasına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabından sert bir cevap vermiş ve Wallström’ün Türkiye’ye yönelik suçlamasının gerçeği yansıtmadığını belirtmişti. Güneş Gazetesi de, yaptığı bir haberle İsveç’in Dünya’da en fazla taciz vakalarının yaşandığı ülke olduğunu gündeme getirmişti. Daha sonra Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ne Güneş Gazetesi tarafından ilan verilmiş, üzerinde “Seyahat uyarısı! İsveç’in Dünyada en çok taciz olaylarının yaşandığı yer olduğunu biliyor musunuz?” ifadeleri yer almıştı. İlan kısa sürede tüm dünya da geniş yankı uyandırmış İsveç’te yaşanan tecavüz vakalarına yönelik farkındalık oluşmuştu. Türkiye’deki İsveç Konsolosluğu devreye girerek etkili ilanı kaldırtmak istemiş, ancak tüm girişimleri sonuçsuz kalmıştı.