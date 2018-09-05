"Güneş yanığına diş macunu veya yoğurt sürmeyin"

Uz. Dr. Mehmet Alataş, tatil dönüşünde önemli bir sorun haline gelen güneş yanıklarına diş macunu, yoğurt veya içeriği bilinmeyen kremler sürmenin, yarar yerine zarar vereceğini söyledi.

Alataş, güneş yanıkları ve lekeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. "Güneş yanıkları ve lekeleri, tatilde ve tatil dönüşlerinde önemli bir sorun haline gelmektedir." ifadesini kullanan Alataş, "Ultraviyole ışınları cilde direkt temas ettiğinde reaksiyona neden olur. Güneşin UVA ve UVB ışınlarının yazın daha dik ve etkili olarak dünyaya ulaşması sonucunda ciltte güneş yanıkları oluşur. Sonrasında kızarıklık, yanma hissi, ağrı ve şişme 2-4 saat sonra başlar, 24 saatte en üst düzeye ulaşır. Güneş yanıklarının hafif olanları genellikle kısa sürede ve lezyonsuz geçer. Ancak sonrasında ortaya çıkan lekeler, ciltte erken yaşlanmaya ve kansere neden olabilir" dedi.



Güneşin zararlı etkilerini hafifletmek için mutlaka uygun güneş kremi kullanılması gerektiğini vurgulayan Uzman Doktor Alataş, "Yanık üzerine diş macunu, yoğurt veya içeriği bilinmeyen kremler sürmek, yarar yerine zarar verir ve iyileşme sürecini uzatır. Yanık sonrasında kaşıntının önüne geçebilmek için bol su içilmelidir. Çünkü deri kuruduğu zaman kaşıntının derecesi artar. Soğuk su ile banyo yapmak yangıyı azaltacaktır. Yanıkların üzerine soğuk su ile ıslatılmış steril bir bezle pansuman yapılabilir. Yanık su toplar veya patlarsa, üzerindeki ölü deri temizlenmeli ve antibiyotikli bir krem sürülmelidir" diye konuştu.