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Güneş tutulmasını canlı izle

Tam tutulmanın kısmi yaşanacağı Türkiye’de, Antalya ve İzmir’de gözlem etkinlikleri yapılacak

20 Mart 2015 13:05

2015 yılının ilk ve en önemli gök olayı, 20 Mart Cuma yani bugün gerçekleşiyor. Güneş tutulması, Kuzey Avrupa'da tam olarak yaşanacak. Türkiye'de ise Ay, Güneş'in yaklaşık yüzde 40'ını kapatacak. Güneş tutulması nedeniyle birçok ilde üniversitelerin astronomi ve uzay bilimleri bölümleri gözlem etkinliği gerçekleştirecek. 

YouTube'dan canlı yayın:

 

Güneş tutulmasının ilk başlayacağı il İzmir. Saat 10.48'de İzmir'de başlayacak tutulma sırasıyla Bodrum, Marmaris, İstanbul, Eskişehir, Antalya, Ankara, Kayseri, Diyarbakır, Erzurum şeklinde doğuya ilerledikçe dakika dakika artacak. Tutulmanın en heyecan verici anı tutulma ortası ise İzmir'de saat 11.51'de gerçekleşecek. Tutulma ortası İstanbul'da saat 11.57, Bursa'da saat 11.56, Denizli'de saat 11.54, Eskişehir'de saat 11.59, Antalya'da saat 11.56, Ankara'da saat 12.03, Konya'da saat 11.02, Mersin'de saat 12.03, Kayseri'de saat 12.07, Samsun'da saat 12.11, Adana'da saat 12.05, Gaziantep'te saat 12.09, Malatya'da saat 12.12, Diyarbakır'da saat 12.15 ve Erzurum'da saat 12.18'de yaşanacak. 

 

Güneş tutulması gözlem etkinlikleri

 

Tam tutulmanın kısmi yaşanacağı Türkiye’de, Antalya ve İzmir’de gözlem etkinlikleri yapılacak. Antalya’da TUG’un Akdeniz Üniversitesi’ndeki merkezinde, İzmir’de ise Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’nce 10.00-13.00 saatleri arasında Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gözlem yapılacak.

Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, tutulmanın Türkiye’deki birçok ilden nasıl görüneceğine ilişkin de bir görsel hazırladı. Görsele göre tutulma ortasında Türkiye’nin hemen her ilinde Güneş’in yaklaşık yarısı Ay’ın gölgesinde kalacak ve hilal görünümüne kavuşacak. Tutulmanın Dünya’da en yoğun yaşanacağı ülke ve bölgeler de bir haritayla gösterildi.

 

 

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