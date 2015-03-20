Güneş tutulması yarın

Tam Güneş Tutulması, 20 Mart'ta yaşanacak ve Türkiye'den parçalı gözlenebilecek. Tutulma, İstanbul’da saat 11.57, Ankara’da saat 12.03, İzmir’de saat 11.51, Antalya’da saat 11.56′da tutulma ortası gerçekleşecek.

DHA’da yer alan habere göre, 2015 yılının ilk ve en önemli gök olayı, 20 Mart Cuma günü gerçekleşecek. Tutulma, Kuzey Avrupa’da tam olarak yaşanacak. Türkiye’de ise Ay, Güneş’in yaklaşık yüzde 40′ını kapatacak. Güneş tutulması nedeniyle birçok ilde üniversitelerin astronomi ve uzay bilimleri bölümleri gözlem etkinliği gerçekleştirecek.

Türkiye’de parçalı gerçekleşecek tutulmada Ay’ın Güneş yüzeyini en çok kapattığı an için il il saatler de belirlendi. Bilim adamları tarafından belirlenen takvime göre tutulma başlangıcı, tutulma ortası ve tutulma bitişleriyle birlikte toplam süreler illere göre açıklandı.

Tutulma başlangıcının ilk başlayacağı il İzmir. Saat 10.48′de İzmir’de başlayacak tutulma sırasıyla Bodrum, Marmaris, İstanbul, Eskişehir, Antalya, Ankara, Kayseri, Diyarbakır, Erzurum şeklinde doğuya ilerledikçe dakika dakika artacak. Tutulmanın en heyecan verici anı tutulma ortası ise İzmir’de saat 11.51′de gerçekleşecek. Tutulma ortası İstanbul’da saat 11.57, Bursa’da saat 11.56, Denizli’de saat 11.54, Eskişehir’de saat 11.59, Antalya’da saat 11.56, Ankara’da saat 12.03, Konya’da saat 11.02, Mersin’de saat 12.03, Kayseri’de saat 12.07, Samsun’da saat 12.11, Adana’da saat 12.05, Gaziantep’te saat 12.09, Malatya’da saat 12.12, Diyarbakır’da saat 12.15 ve Erzurum’da saat 12.18′de yaşanacak.

Çıplak gözle bakmayın

Tutulmanın Avrupa’nın kuzey bölgelerinde tam olarak gerçekleşeceğini belirten TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü Prof. Dr Halil Kırbıyık, Güneş’e doğrudan çıplak gözle bakılmaması uyarısında bulundu. Prof. Dr. Halil Kırbıyık, “Ya güneş gözlüğü, yada isli cam veya özel gözlüklerle bakılsın ki ultraviyole ışın bakımından gözler zarar görmesin. Astronomlar için de halkımız için heyecan verici bir olay” dedi.