-GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEMEDİ ANKARA (A.A) - 01.07.2011 - Bu yılın üçüncü parçalı Güneş Tutulması, Türkiye'den izlenemedi. Tutulma, bugün saat 10.15'de başladı ve yaklaşık 1.5 saat sürdü. Ankara Üniversitesi (AÜ) Rasathanesi Müdürü Doç. Dr. Birol Gürol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güneş tutulmalarının tarih boyunca insanları etkilediğini ve çeşitli uygarlıkların farklı davranışlar edinmesine neden olduğunu anlattı. Ay tutulmasından farklı olarak Güneş tutulmalarında ortamın kısa bir süre karanlık hale geldiğini ifade eden Gürol, hatta gündüz vakitlerinde gökyüzünde parlak gezegen ve yıldızların görülebildiğini vurguladı. Tutulmalarda, Güneş ışınlarının ortama düşmemesi nedeniyle ortamda ani bir soğuma ve rüzgarın çıkmasına, sokak ışıklarının yanmasına, kuş ve köpek gibi çeşitli hayvanların farklı davranışlar göstermesine neden olabildiğine işaret eden Gürol, çeşitli uygarlıkların Güneş'i bir canavarın tuttuğuna inandığını ve teneke çalarak veya gürültü çıkararak onu kurtarabileceğini düşündüğünü dile getirdi. -BU YIL ''TUTULMALAR YILI''- Bu yılın ''Tutulmalar Yılı'' olarak da adlandırılabileceğini belirten Gürol, toplam 4 Parçalı Güneş Tutulması ve 2 Tam Ay Tutulmasının yaşanacağı bu yılda ilk üç gök olayının gerçekleştiğini bildirdi. Geriye kalan bir Parçalı Güneş Tutulmasının 25 Kasım 2011'de, Tam Ay Tutulması'nın ise 10 Aralık 2011'de gerçekleşeceğini belirten Gürol, bu tutulmalardan bazılarının Türkiye'den gözlenebildiğini, bazılarının ise gözlenemediğini söyledi. Bugün gerçekleşen ve Türkiye'den izlenemeyen Parçalı Güneş Tutulması'nın saat 10.15'de başladığını ve 1.5 saat sürdüğünü aktaran Gürol, Tutulmanın saat 11.39'da Hint Okyanusu ve Antartika'dan gözlenebildiğini kaydetti. Güneş tutulmalarının, Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girerek Güneş'in önüne geçmesi sonucu oluşan doğa olayları olduğunu dile getiren Gürol, bugünkü tutulmanın parçalı bir güneş tutulması olduğunu belirtti. Rasathane Müdürü Doç. Dr. Gürol, şöyle konuştu: ''Parçalı tutulmalarda, uydumuz Ay'ın Güneş diskini tam olarak kapatmayacağını ve tam güneş tutulmalarında olduğu gibi gökyüzünün tamamen kararmadığını söyleyebiliriz. Ay'ın Güneş diskini kapamaya başlaması ile bitişi arasındaki toplam süre yaklaşık olarak 1.5 saat sürdü. Tutulmanın gerçekleşeceği zaman Güneş'in uzaklığı yaklaşık olarak 152 milyon kilometre idi. Güneş'in muhteşem parlaklığında çok az bir azalmaya neden olan bu tutulma aynı zamanda Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığının en fazla olduğu bir zamana rastlamaktadır.''