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Yaşam
Deutsche Welle

Güneş tutulması heyecanı

Milyonlarca kişinin merakla beklediği doğa olayı bugün meydana gelecek. Güneş tutulması en iyi Kuzey Avrupa ülkelerinde izlenebilecek.

20 Mart 2015 10:56


Güneş tutulması Avrupa ülkelerinde cuma günü 9:40-11:40 saatleri arasında parçalı olarak izlenebilecek. Uzmanlar, tutulma esnasında güneşe çıplak gözle bakmanın göze zarar verebileceği uyarısında bulunarak koruyucu gözlük takmayı öneriyor.

Almanya'da güneş tutulması en iyi ülkenin güneyi ve orta kesimlerinde izlenebilecek. Kuzeyde bulutlar, batıda ise sis güneş tutulmasının izlenmesini önleyecek.

Gözlükler kapışıldı

Almanya'da güneş tutulmasını izlemeye yarayan koruyucu gözlükler kapış kapış satıldı. Gözlükçülerin önünde uzun kuyruklar oluştu. Online alışveriş platformu Amazon'da gözlükler tükendi.

Güneş tutulması dünyanın, güneşin ve ayın aynı doğruya gelmesi sonucunda ayın gölgesinin yeryüzüne düşmesiyle oluşuyor. Güneşle dünyanın arasına giren ay, güneş ışınlarına engel oluyor. Bu sırada ayın gölgesi dünyaya yansıyor. Tam, halkalı ve parçalı olmak üzere 3 çeşit güneş tutulması bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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MilyonlarcaKuzey AvrupaAvrupaAmazonDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NHBK

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