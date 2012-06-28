Güneş Taner: Kemal Derviş 40 milyar doları ne yaptı?

28 Şubat'la ilgili, darbe komisyonuna konuşan eski bakanlardan Güneş Taner, 'postmodern darbe'nin ekonomik ayağı ve 2001'deki banka hortumlamalarıyla ilgili soru karşısında Kemal Derviş'e yüklendi.

Güneş Taner komisyona dün konuştu



ANAP'ın eski bakanlarından Güneş Taner, TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu'na açıklamalarda bulundu.

Taner, 28 Şubat sürecinin ekonomi ayağıyla ve 2001 krizindeki banka hortumlamalarıyla ilgili soru karşısında, "Bunu bana değil Kemal Derviş'e sormanız lazım" dedi.

Vatan gazetesinin haberine göre Taner, "Kemal Derviş diye biri yanında eşi olup olmadığı belirsiz bir bayanla geldi. IMF'den gelen 40 milyar dağıtıldı, para yok oldu gitti; kimse sorgulamadı. Bu para kime dağıtıldı, nerelere verildi?" diye sordu.

Taner, "Bu hazine kayıtlarında vardır ve komisyon olarak bakabilirsiniz. 40 milyar dolar yok oldu, Derviş de çekip gitti. 'Hanımın' dediği o kişiden ABD'ye döner dönmez ayrıldı. Nasıl ayrıldı, mahkeme kararı var mı, yok mu bilmiyorum. Derviş şimdi sadece ABD'lilerin kullandığı yetkiyle yeni bir göreve getirildi. Arkasında ABD'nin olduğu açık" ifadelerini kullandı.



'Ergenekon'un perde arkasında ABD var'



Ayrıca, 1 Mart tezkeresinin reddedilmesinin ardından ABD'nin askeri kanat içinde bu işten sorumlu tuttuğu isimlere karşı tavır olduğunu savunan Güneş Taner, toplantının kayıtlı bölümünde isim vermeden, tutanak ve ses kaydının yapılmadığı sohbet bölümünde ise açık açık Ergenekon ve Balyoz soruşturmalarının perde arkasında ABD'nin olduğunu söyledi.



'Fiili darbeyi Süleyman Demirel önledi'



Taner, "Bir darbe planı yapılmış ama 3 sene geçmiş ve darbe olmamış Böyle şey olur mu? Tasviye operasyonu gerçekleştirildi" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Taner, 28 Şubat'ın postmodern darbe olarak nitelendirilebileceğini, fiili darbeyi dönemin cumhurbaşkanı Süleyma Demirel'in önlediğini söyledi.