'Güneş taksi' turunu tamamladı

Güneşle çalışan bir otomobil, yaklaşık 40 ülkeyi kapsayan dünya turunu BM iklim değişikliği zirvesinin yapılmakta olduğu Polonya'nın Poznan kentinde tamamladı.



Louis Palmer'ın seyahati 17 ay sürdü



"Güneş taksi"nin direksiyonu başında ise İsviçreli öğretmen Louis Palmer vardı.



Palmer, 17 ay süren dünya seyahati boyunca 52 bin kilometre boyunca direksiyon salladı.



36 yaşındaki Louis Palmer, dünya turunun sonunda yaptığı konuşmada, güneş enerjisinin küresel ısınmayla mücadelede petrol ve benzeri yakıtlara sürekliliği olan bir alternatif olduğunu kanıtladıklarını söyledi.



Ancak Palmer, seri üretime geçilmesinden önce bu ilk model üzerinde bazı ciddi değişiklikler yapılmasının şart olduğunu belirtti.



Küçük mavi-beyaz renklerdeki üç tekerlekli otomobilin arkasında güneş enerjisiyle şarj olan pillerin bulunduğu bir panel yer alıyor.



Bir kez şarj edildiğinde durmaksızın 300 kilometre seyahat edebiliyor ve saatte 90 kilometre hız yapabiliyor.



Palmer, BM görüşmelerinin yürütüldüğü binanın dışında "İnsanlar güneşle çalışan otomobil fikrine bayılıyorlar. Umarım otomobil sektörü bu sözlerimizi duyar ve gelecekte elektrikle çalışan otomobiller üretirler" diye konuştu.



Aracın İsviçre saati gibi işlediğini söyleyen Palmer, sadece iki kez bozulduğunu belirtti.



Palmer, gelecek yıl altı aracın katılımıyla hidro, jeotermal ve rüzgar enerjisi kullanarak "seksen günde devrialem" yapmayı planlıyor.





