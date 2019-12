-GÜNEŞ: SONUÇLAR CAMİAYI VE BENİ MUTLU ETTİ TRABZON (A.A) - 20.12.2010 - Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, ligin ilk yarısında oynadıkları oyun, aldıkları sonuçların kulübü, camiayı ve kendisini mutlu ettiğini söyledi. Güneş, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında ligin ilk devresini değerlendirdi, ardından da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Birlikteliğin Trabzonspor'un başarısı için önemli bir unsur olduğunu vurgulayan Güneş, ''Sonuçlardan çok, neler yaptığımıza bakarsak, teknik heyet, oyuncu, taraftar, medya birlikteliğinin başarının ilk adımı olduğunu söylemiştik. Geldiğimiz günde sağlanan birliktelikten bu yana doğru adımlar attık. Farklı olan, fark yaratan ve kazanan takım olmak istiyoruz. Taraftarımızın bu kulübün sembolü olduğunu söylemiştik. Bunu gösterdik. Örnek bir taraftara sahibiz. Bunu sayısal olarak da bir kez daha gösterdik. Bu taraftarın sadece Trabzon kentine ait olmadığını gösterdik. Kökleri burada, ancak dalları dünyanın her yerinde olan bir kulübüz. Toprağımız verimli, güneşimiz bol olacaktır'' diye konuştu. Güneş, kendi gerçekleriyle yüz yüze gelerek, samimi olacağını, mümkün olduğunca kamuoyuyla sorunları paylaşacağını daha önce söylediğini ifade ederek, şöyle devam etti: ''Takımı ve kulübü sahiplenmemiz gerektiğini işlemiştik. Bunda mesafe aldık. Oyuncularımız bu konuda başarılı. Bu beni mutlu ediyor. Rakibi baskı altına alan bir takım olmak istediğimizi, her oyuncunun değerli, ancak vazgeçilmez olmadığını söylemiştik. Duman çıkaran değil, kıvılcım çıkaran yıldız futbolcu istemiştik. Nereden geldiğimizi, nerede olduğumuzu ve nereye gideceğimizi biliyoruz. Trabzonspor henüz eserini tamamlamamıştır, sadece yolun yarısına gelmiştir. Eser tamamlanmadan bir sonuç alınamaz. Çok daha çalışmalıyız.'' -''BİZE ATILAN ÇAMURLA TÜRK FUTBOLU ZARAR GÖRÜR''- Güneş, bordo-mavili kulübün yeni yönetim kuruluna da başarılar dileyerek, ''Camiaya hayırlı olsun. Geçmişte birlikte çalıştığımız değerli arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Onlar unutulmayacaktır. İçeride ve dışarıda yapılan katkıların araştırılması gerek. Sadece yarışan değil, fikir olarak öne çıkan bir takım olmalıyız. Türkiye'ye karşı sorumluluklarımız var. Türkiye'nin iyi bir birlikteliğe ihtiyacı var. İyi bir Trabzonspor'a ihtiyacı var. Bize atılan çamurlarda Türk futbolu zarar görür. Uzun süredir mesleğin içindeyim. Ülke futboluna zarar verecek hiçbir eylemin içinde olmadım. Önceliğimiz sonuç almaktır. Ancak sonuç almak için her yol mubah değildir. Bize yapılan eleştiriye saygı duyarız, hakaretlere cevap vermesini biliriz'' ifadelerini kullandı. -''DÖRT BÜYÜKLER TÜRK FUTBOLUNUN LOKOMOTİFİDİR''- Güneş, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın büyük kulüpler ve camialar olduğunu belirterek, ''Sonuçlar ne olursa olsun büyüklüklerinden bir şey kaybetmezler. Bu takımlar, bizimle birlikte Türk futbolunun lokomotifi, olmazsa olmazlarıdır. Bunlara son yıllarda Bursaspor katılmıştır. Dört büyüklerin yeri, camia, taraftar, geçmişi ve projeleriyle farklıdır. Bunların tüm birimleri sorumlu olmalıdır'' dedi. -''FENERBAHÇE'NİN BAŞARISI BENİM BAŞARISIZLIĞIMDAN GEÇİYORSA...''- Kavganın içinde olmayacağını kaydeden Güneş, şöyle devam etti: ''Biz bu kavganın içinde olmayız. Ben daha önce hata yaptığımı söylüyorum. Hakemle ilgili bir ifade kullanmıştım. Ben futbol oynarken zaman geçirmeye dönük oynayan, takımı koruyan anlayışla ilgi eleştiride bulunmaya çalıştım. Bir de sertlikle rakibinin oyunu bozan, ondan puan kazanma çalışma anlayışını irdeleme adına hakem hakkında konuştum. Ama maksadını aşan ifadelerim ortaya çıkınca rahatsız oldum. Rahatsız olduğumu söyleyeceğim, çünkü benim amacım o değil. Eğer başarıyı yakalayacaksam hakem ve bir rakip üzerinden değil, kendi işimi doğru yaparak yakalamalıyım. Fenerbahçe'nin başarısı benim başarısızlığımdan geçiyorsa Fenerbahçe bitmiş demektir. Fenerbahçe'nin başarısı kendi işini doğru yapmaktan geçer ki, doğru yapıyorlar. Ben gittim maçlarına, Gaziantepspor'a mağlup oldular, sayın Aziz Yıldırım'ın heyecan ve coşkusunu gördüm. O taraftarın sahaya gelmesine, yeni projeleri olmasına gıpta ettim. O kulübe, camiaya, taraftara sahiplenmesine baktım. Hem de bizden puan olarak gerideler. Gaziantepspor'a yenildiler, olumsuzluk yok, ne güzel. Biz o hafta oynadığımız maçı kazandık. Fenerbahçe, Ankaragücü maçında yenildi. Fenerbahçeli bir yöneticinin beyanatına bakıyorum tam ters bir anlayış var. O zaman kişisel bir çıkış için mi yapıldı beyanat, kulübün bir politikası mı? Kulübünse eğer, zannetmiyorum, çünkü Aziz Bey'in böyle politikası olmaz. Aziz Bey, en başarısız dönemde kulübün kurumsal kimliği ve tesislerin büyümesi için çok çalıştı. Bir büyük olarak tavsiyem, biraz daha dikkatli konuşsunlar. Bu, ülke futboluna zarar verir. Onun geleceğini karartır, benim geleceğim yok artık.''