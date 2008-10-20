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Bilim / Teknoloji

Güneş sisteminin sınırları keşfedilecek

NASA'nın uzaya yolladığı IBEX isimli uydu dünyadan milyarlarca kilometre ötede güneş sisteminin bitip yıldızlararası uzayın başladığı esrarengiz bölgenin fotoğra

20 Ekim 2008 03:00

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Dünya'dan milyarlarca kilometre ötede Güneş sisteminin bitip yıldızlararası uzayın başladığı esrarengiz bölgenin fotoğraflarını çekmek ve harita çıkarmak amacıyla uzaya uydu yolladı.

IBEX adı verilen 462 kiloluk uydu, Pasifik üzerinde 12 bin metreye çıkan Lockheed L-1011 uçağından bırakılan Pegasus füzesiyle bu akşam uzaya gönderildi.

IBEX, sıcak güneş rüzgarlarının Samanyolu galaksisinin diğer yıldızlarından gelen parçacıklarla çarpışarak manyetik alan ve türbülans meydana getirdiği geniş bölgenin ilk haritasını çıkaracak.

2 yıl sürecek projenin sorumlularından David McComas, "Güneş sisteminin sınırı olarak değerlendirilen bölge çok önemli, zira burası, bizi en tehlikeli galaktik ışınların çoğundan koruyor" dedi. McComas, "Bu bölge olmasaydı, bu ışınlar Dünya yörüngesine ulaşarak insanlı uzay seferlerini çok tehlikeli hale getirecekti" şeklinde konuştu.

Bilimadamlarının Güneş sisteminin sınırları konusundaki bilgisi, her ikisi de 1977 yılında uzaya gönderilen ve hala görev yapan Voyager 1 ve Voyager 2 uydularından geliyor.

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