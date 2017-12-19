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Dünya

Güneş sisteminden geçen ilk yıldızlararası obje hakkında yeni bulgular açıklandı

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Aralık (DHA) - Bilim insanları güneş sisteminde görülen yıldızlararası objenin organik bir yalıtım katmanıyla sarılı olduğunu açıkladı

19 Aralık 2017 18:21

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Aralık (DHA) - Bilim insanları güneş sisteminde görülen yıldızlararası objenin organik bir yalıtım katmanıyla sarılı olduğunu açıkladı.
Ekim ayında güneş sistemini ziyaret eden ve Oumuamua ismi verilen yıldızlararası objenin organik bir yalıtım katmanına sahip olduğu açıklandı. Bilim insanları, Oumuamua\'nın başka bir yıldızdan gelen ve Dünya\'nın da içinde bulunduğu güneş sisteminden geçen ilk obje olduğunu açıklamıştı.
Yapılan yeni bir araştırmaya göre objenin buzlu bir yapısı olduğu tahmin edilirken, dış katmanının direk güneş ışığından korunmak için organik bir yalıtım katmanıyla sarılı olduğu söylendi. Belfast Queen Üniversitesi ve Oumuamua araştırmalarının baş yazarı Alan Fitzsimmons yeni bulgularla ilgili, \"Kesinlikle emin olmamakla birlikte araştırmamız objenin buzlu bir yapısı olduğunu gösteriyor. Emin olamıyoruz çünkü milyonlarca hatta milyarlarca yıldır güneş sistemleri ve yıldızlar arasında seyahat eden bu objenin dış katmanı enerjik bir radyasyonla kaplı. Ayrıca objenin üzerinde Dünya\'da veya güneş sistemindeki diğer gezegenlere ait bir kalıntı bulamadık. Bu durum da Oumuamua\'nın yıldızlararası bir obje olduğunu doğruluyor\" dedi.
Spektroskopi ile Oumuamua\'nın katmanına yansıyan ışığı yakalayıp dalga boylarına yayarak objenin dış katmanını inceleyen bilim insanları, objenin neyden yapılmış olabileceğini anlamaya çalışıyor. (Fotoğraflı)

 

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